Валиева рассказала, что думает по поводу отношений между Россией и Китаем

Камила Валиева считает, что союз России и Китая идёт на пользу обеим странам

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российская фигуристка Камила Валиева высказала свое мнение о союзе России и Китая, отметив его как новую философию в международных отношениях.

Фото: rais.tatarstan.ru by Рустем Кадыров is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Спортсменка подчеркнула, что сотрудничество между двумя странами приносит взаимную пользу и имеет важное значение.

Камила Валиева отметила, что её первое посещение Китая вызвало у неё культурный шок, однако она была приятно удивлена схожестью народов и общими ценностями.

"Я помню, как первый раз поехала в Китай — для меня тогда это было настоящим культурным потрясением. Признаюсь, мне тогда показалось, что наши народы очень похожи и имеют общие ценности. И как же круто, что сейчас отношения между Китаем и Россией стали настолько крепкими и доверительными", — написала Валиева в соцсетях.

Фигуристка подчеркнула, что развитие дальневосточных регионов и создание новых рабочих мест — важный аспект сотрудничества двух стран, и она ждет возможности снова посетить Китай.