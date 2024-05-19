Валиева рассказала, что думает по поводу отношений между Россией и Китаем

Российская фигуристка Камила Валиева высказала свое мнение о союзе России и Китая, отметив его как новую философию в международных отношениях.
Спортсменка подчеркнула, что сотрудничество между двумя странами приносит взаимную пользу и имеет важное значение.
Камила Валиева отметила, что её первое посещение Китая вызвало у неё культурный шок, однако она была приятно удивлена схожестью народов и общими ценностями.
"Я помню, как первый раз поехала в Китай — для меня тогда это было настоящим культурным потрясением. Признаюсь, мне тогда показалось, что наши народы очень похожи и имеют общие ценности. И как же круто, что сейчас отношения между Китаем и Россией стали настолько крепкими и доверительными", — написала Валиева в соцсетях.
Фигуристка подчеркнула, что развитие дальневосточных регионов и создание новых рабочих мест — важный аспект сотрудничества двух стран, и она ждет возможности снова посетить Китай.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".