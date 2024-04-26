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Несколько упражнения при отдышке, которые позволят увеличить объем легких

Упражнения, которые избавят вас от отдышки

Спорт

Одышка, которая представляет собой затрудненное дыхание, может быть вызвана многими причинами. Она может быть вызвана любым количеством заболеваний, поражающих легкие и дыхательную систему.

Упражнения, которые избавят вас от отдышки
Фото: flickr.com by RelaxingMusic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Но на такие случаи есть несколько упражнений, которые можно выполнять дома, чтобы помочь увеличить объем легких и уменьшить одышку. Если вы чувствуете, что упражнения, увеличивающие объем легких и уменьшающие одышку, могли бы принести вам пользу, важно проконсультироваться с респираторным терапевтом, имеющим опыт в легочной реабилитации.

А теперь перейдем к упражнениям:

Дыхание с поджатыми губами.

  • Это включает вдох через нос, при этом вы одновременно поджимаете губы, как будто собираетесь свистнуть.
  • Затем выдохните через поджатые губы, издавая звук "шшш”.
  • Повторите несколько раз. Выполняйте это упражнение 3 — 5 раз в день.

Диафрагмальное дыхание.

  • Лягте на спину, положив подушку под голову и еще одну под колени.
  • Положите одну руку на верхнюю часть груди, а другую чуть ниже грудной клетки, поверх нижней части грудной клетки. Это поможет вам убедиться, что вы дышите в правильном месте.
  • Теперь глубоко вдохните через нос так, чтобы обе руки отошли от груди.
  • Когда вы выдыхаете через поджатые губы (как при задувании свечей), обратите внимание на то, какая рука движется первой. Когда она возвращается в центр, вы знаете, что выдох завершен.
  • Повторите несколько раз, затем отдохните минуту или две, а затем повторите еще несколько раз.

Раздражающий кашель.

  • Сядьте в кресло и положите несколько подушек на пол позади себя.
  • Наклонитесь вперед, опустив голову к полу, опираясь на подушки.
  • Положите одну руку на верхнюю часть грудной клетки и осторожно откашляйтесь 20 — 30 раз. Это поможет вывести всю слизь, которая может застрять в дыхательных путях.
  • После кашля прижмите руку к груди и сделайте несколько глубоких вдохов.

Сильный выдох при закрытых дыхательных путях.

  • Сядьте в кресло, вытянув руки по бокам стула.
  • Сделайте глубокий вдох через нос, медленно вытягивая обе руки прямо перед собой, как будто вы собираетесь коснуться стены, которая находится далеко.
  • Выдыхайте через поджатые губы, опуская руки обратно вдоль боков стула.
  • Повторите это от 8 до 10 раз.

Маневр Вальсальвы.

  • Маневр Вальсальвы требует, чтобы вы закрыли рот, зажали нос и попытались выдохнуть, не открывая рта. При выполнении этого упражнения вы должны почувствовать некоторое давление в задней части горла.
  • Продолжайте попытки до тех пор, пока вы больше не сможете задерживать дыхание и просто выдыхать или вдыхать.
  • Повторите 10 раз.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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