Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Зеленский умоляет Запад "продлить" его. Мировые СМИ готовы писать позитив об Украине... за деньги

Мировая пресса поддержит Зеленского. Но только за деньги

3:56
Мир

После массового выхода в западных СМИ негативных новостей по весьма серьёзному кризису на Украине, Киев срочно через лоббистов стал размещать заказные статьи.

Мировая пресса поддержит Зеленского. Но только за деньги
Фото: flickr.com by Number 10 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Цена "правды"

Ценник "объективности" начинается от 200 тысяч долларов (!) за одну публикацию. Суть статей в том, чтобы продвигать негатив про российскую армию, делая акцент, что Москва непременно проиграет, а Вооружённые силы Украины вот-вот опять начнут наступать, и это наступление обязательно закончится триумфом.

Такими публикациями киевский режим хочет остановить негатив по всей украинской тематике, которая сегодня весьма неприятная для всей Банковой. Этот негатив очень сказывается на моральном духу всех украинцев, и на западе, и в Незалежной, и на местах боевых действий.

Ну и плюс эти негативные новости обрушат рейтинг тех сил, которые выступают сегодня за мирные соглашения с Кремлём. Тем более, что для Владимира Зеленского и его команды это крайне невыгодно перед конференцией в Швейцарии.

Метания прессы Запада

О чем это говорит? О том, что если вы увидите абсурд в западных СМИ (когда они через день пишут абсолютно противоположную информацию), то знайте, статья куплена за вышеназванную цену!

Но сколько надо купить статей, чтобы перевернуть тренд, который качнулся как маятник в обратном направлении?

Вот, к примеру, статья в The New York Times о том, что новая помощь от США не поможет Киеву остановить российские войска. Плюс автор статьи доказывает, что нереально возвращение к границам "до конфликта". Кроме этого, США рассматривают помощь киевской власти, как инвестиции в свою "оборонку", ведь львиная доля всех средств вернется в американский ВПК.

Помимо этой очередной "перемоги" для Банковой, вызывающей немало вопросов, громкие обещания Вашингтона о всеобъемлющей поддержке Украины "сколько потребуется" тоже уже не вселяют доверия. Тут явно не учитываются критические гуманитарные и социально-экономические последствия для Незалежной.

Основаны ли данные решения о поддержке на долгой стратегии или это банальный временный популизм, который меняется каждый месяц, согласно конъюнктуре, держа в напряжении киевскую власть и народ? Учитываются ли тут все аспекты кризиса и нестабильной политической обстановки в самих США?

"Соединённые Штаты снова обещают Украине поддерживать её "столько, сколько потребуется". В Афганистане потребовалось 20 лет, 3 трлн долларов и более 70 тысяч погибших мирных жителей. А потом они ушли. За одну ночь. Не повторится ли история опять?" — очень верно подметил журналист из Ирландии Чей Боуз.

Страшное для Зеленского не за горами

Кстати, вот что любопытно: раньше западная пресса писала всякую ересь о российской армии и хвалебные оды ВСУ, а про Зеленского "только хорошее" — бесплатно. Потом писали про ВСУ бесплатно хорошее, а позитивное про Зеленского только за деньги! Теперь же весь позитив можно писать только за деньги!

Аналитики из Незалежной видят в этом зловещее предзнаменование "слива" всей Украины. А вот непосредственно для Зеленского это очень плохой сигнал. Невооружённым глазом видно, что его время подходит к концу, но он отчаянно цепляется за власть, сродни тому, как падающий в пропасть в своём последнем желании хватается за воздух!

Лидер европейского государства — Украины (которому осталось уже немного) сегодня старается делать всё, чтобы "хозяева" продлили его, как ту пресловутую девицу. Которая с низкой социальной ответственностью…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша украина владимир зеленский
Обсудить
Новости Все >
Говорим о неприхотливой трясунке
Как окрас кошки влияет на её характер
Более 4,5 часа провели в открытом космосе российские космонавты в четверг
Издательство АСТ подвергло цензуре книгу об итальянском режиссёре Пазолини
Риелтор предупредил о "красных флагах" при покупке квартиры
Значение оптимальных оборотов двигателя на холостом ходу для эффективности автомобиля
Анна Семенович подхватила пневмонию в Сочи
Минсельхоз предложил поднять пошлину на импортные цветы
Уникальные свойства для здоровья семян тмина
Надежду Бабкину раскритиковали из-за фотосессии в ярком образе
Популярное
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью

Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".

Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов
Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме
Филипп Киркоров собрался жить вместе с известной артисткой
Сергей и Татьяна Никитины публично опровергли слухи о причастности к финансировании ВСУ
Вяльбе ответила Губерниеву, назвавшего сегодняшнюю Россию неспортивной страной
Мировая пресса поддержит Зеленского. Но только за деньги Дмитрий Плотников "Хорватский Апоксиомен": бронзовый атлет со дна моря Вячеслав Шпаковский Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Необычный способ выращивания огурцов: даёт крепкую рассаду без вытягивания
В Гренландии нашли древнейшее неоспоримое свидетельство существования магнитного поля Земли
В Гренландии нашли древнейшее неоспоримое свидетельство существования магнитного поля Земли
Последние материалы
Анна Семенович подхватила пневмонию в Сочи
Минсельхоз предложил поднять пошлину на импортные цветы
Уникальные свойства для здоровья семян тмина
Надежду Бабкину раскритиковали из-за фотосессии в ярком образе
В Ивано-Франковске обнаружена лаборатория США по испытанию клозапина на украинцах
Депутат Милонов: на пластиковой посуде должна быть маркировка о вреде природе
Почему болит спина после гимнастики и как это исправить?
Секреты мини-юбки: идеальные сочетания и стильные образы
Блогерша Виктория Боня сообщила о второй беременности
Подтверждено ослабление магнитного поля Земли 41 тысячу лет назад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников