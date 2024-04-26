Зеленский умоляет Запад "продлить" его. Мировые СМИ готовы писать позитив об Украине... за деньги

Мировая пресса поддержит Зеленского. Но только за деньги

3:56 Your browser does not support the audio element. Мир

После массового выхода в западных СМИ негативных новостей по весьма серьёзному кризису на Украине, Киев срочно через лоббистов стал размещать заказные статьи.

Фото: flickr.com by Number 10 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Цена "правды"

Ценник "объективности" начинается от 200 тысяч долларов (!) за одну публикацию. Суть статей в том, чтобы продвигать негатив про российскую армию, делая акцент, что Москва непременно проиграет, а Вооружённые силы Украины вот-вот опять начнут наступать, и это наступление обязательно закончится триумфом.

Такими публикациями киевский режим хочет остановить негатив по всей украинской тематике, которая сегодня весьма неприятная для всей Банковой. Этот негатив очень сказывается на моральном духу всех украинцев, и на западе, и в Незалежной, и на местах боевых действий.

Ну и плюс эти негативные новости обрушат рейтинг тех сил, которые выступают сегодня за мирные соглашения с Кремлём. Тем более, что для Владимира Зеленского и его команды это крайне невыгодно перед конференцией в Швейцарии.

Метания прессы Запада

О чем это говорит? О том, что если вы увидите абсурд в западных СМИ (когда они через день пишут абсолютно противоположную информацию), то знайте, статья куплена за вышеназванную цену!

Но сколько надо купить статей, чтобы перевернуть тренд, который качнулся как маятник в обратном направлении?

Вот, к примеру, статья в The New York Times о том, что новая помощь от США не поможет Киеву остановить российские войска. Плюс автор статьи доказывает, что нереально возвращение к границам "до конфликта". Кроме этого, США рассматривают помощь киевской власти, как инвестиции в свою "оборонку", ведь львиная доля всех средств вернется в американский ВПК.

Помимо этой очередной "перемоги" для Банковой, вызывающей немало вопросов, громкие обещания Вашингтона о всеобъемлющей поддержке Украины "сколько потребуется" тоже уже не вселяют доверия. Тут явно не учитываются критические гуманитарные и социально-экономические последствия для Незалежной.

Основаны ли данные решения о поддержке на долгой стратегии или это банальный временный популизм, который меняется каждый месяц, согласно конъюнктуре, держа в напряжении киевскую власть и народ? Учитываются ли тут все аспекты кризиса и нестабильной политической обстановки в самих США?

"Соединённые Штаты снова обещают Украине поддерживать её "столько, сколько потребуется". В Афганистане потребовалось 20 лет, 3 трлн долларов и более 70 тысяч погибших мирных жителей. А потом они ушли. За одну ночь. Не повторится ли история опять?" — очень верно подметил журналист из Ирландии Чей Боуз.

Страшное для Зеленского не за горами

Кстати, вот что любопытно: раньше западная пресса писала всякую ересь о российской армии и хвалебные оды ВСУ, а про Зеленского "только хорошее" — бесплатно. Потом писали про ВСУ бесплатно хорошее, а позитивное про Зеленского только за деньги! Теперь же весь позитив можно писать только за деньги!

Аналитики из Незалежной видят в этом зловещее предзнаменование "слива" всей Украины. А вот непосредственно для Зеленского это очень плохой сигнал. Невооружённым глазом видно, что его время подходит к концу, но он отчаянно цепляется за власть, сродни тому, как падающий в пропасть в своём последнем желании хватается за воздух!

Лидер европейского государства — Украины (которому осталось уже немного) сегодня старается делать всё, чтобы "хозяева" продлили его, как ту пресловутую девицу. Которая с низкой социальной ответственностью…