Крем-суп из шампиньонов: подаётся с хрустящими гренками из белого хлеба и петрушкой

Этот крем-суп из шампиньонов — насыщенное и ароматное блюдо от KP.RU, идеально подходящее для любителей грибов. Мягкость и нежность шампиньонов дополняются сливками (или молоком), которые придают супу более густую консистенцию. Оливковое масло добавляет нотки ароматного вкуса, а свежая петрушка придает блюду яркость.
Фото: commons.wikimedia.org by French Recipes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты:
— 650 г шампиньонов,
— 1 репчатый лук,
— 0,5 столовой ложки лимонного сока,
— 3 столовые ложки оливкового масла,
— 80 мл сливок (или молока для более лёгкой версии),
— 3 зубчика чеснока,
— соль, перец и лавровый лист по вкусу,
— оливковое масло и свежая петрушка для подачи.
Инструкции:
Тщательно промойте шампиньоны и нарежьте их на небольшие кусочки. Затем залейте их водой, покрывая грибы незначительным слоем жидкости.
В кастрюле положите целую репчатую луковицу, зубчики чеснока и лавровый лист. Добавьте шампиньоны и варите до тех пор, пока грибы не станут мягкими и нежными.
Удалите лук и лавровый лист, а затем слейте полученный грибной бульон в отдельную ёмкость.
При помощи блендера измельчите шампиньоны с чесноком до состояния пюре. Добавьте соль, перец и лимонный сок в соответствии с вашим вкусом.
После остывания добавьте сливки (или молоко) и хорошо перемешайте, чтобы получилась гладкая и однородная текстура супа. Если суп оказался слишком густым, добавьте немного грибного бульона, чтобы регулировать консистенцию супа.
Перед подачей в тарелки добавьте ложку оливкового масла и украсьте свежей петрушкой. Подавайте крем-суп из шампиньонов с белыми гренками. Приятного аппетита!
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