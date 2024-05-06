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Крем-суп из шампиньонов: подаётся с хрустящими гренками из белого хлеба и петрушкой

Крем-суп из шампиньонов: потрясающий сливочный вкус и густая текстура

1:55
Еда

Этот крем-суп из шампиньонов — насыщенное и ароматное блюдо от KP.RU, идеально подходящее для любителей грибов. Мягкость и нежность шампиньонов дополняются сливками (или молоком), которые придают супу более густую консистенцию. Оливковое масло добавляет нотки ароматного вкуса, а свежая петрушка придает блюду яркость.

Крем-суп из шампиньонов: потрясающий сливочный вкус и густая текстура
Фото: commons.wikimedia.org by French Recipes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 650 г шампиньонов,

— 1 репчатый лук,

— 0,5 столовой ложки лимонного сока,

— 3 столовые ложки оливкового масла,

— 80 мл сливок (или молока для более лёгкой версии),

— 3 зубчика чеснока,

— соль, перец и лавровый лист по вкусу,

— оливковое масло и свежая петрушка для подачи.

Инструкции:

  1. Тщательно промойте шампиньоны и нарежьте их на небольшие кусочки. Затем залейте их водой, покрывая грибы незначительным слоем жидкости.
  2. В кастрюле положите целую репчатую луковицу, зубчики чеснока и лавровый лист. Добавьте шампиньоны и варите до тех пор, пока грибы не станут мягкими и нежными.
  3. Удалите лук и лавровый лист, а затем слейте полученный грибной бульон в отдельную ёмкость.
  4. При помощи блендера измельчите шампиньоны с чесноком до состояния пюре. Добавьте соль, перец и лимонный сок в соответствии с вашим вкусом.
  5. После остывания добавьте сливки (или молоко) и хорошо перемешайте, чтобы получилась гладкая и однородная текстура супа. Если суп оказался слишком густым, добавьте немного грибного бульона, чтобы регулировать консистенцию супа.
  6. Перед подачей в тарелки добавьте ложку оливкового масла и украсьте свежей петрушкой. Подавайте крем-суп из шампиньонов с белыми гренками. Приятного аппетита!
Быстро и очень вкусно! КРЕМ-СУП ИЗ ШАМПИНЬОНОВ для родных и любимых. Рецепт от Всегда Вкусно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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