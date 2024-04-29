Вкусный и очень нежный крем-суп из запечённой цветной капусты, шпината и фенхеля: с ароматом дымка

Рецепт крем-супа из запечённой цветной капусты и фенхеля

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Запечённые овощи придают этому супу пикантный дымный вкус. Кроме того, овощи, такие как чеснок, лук, шпинат и фенхель, богаты питательными веществами, повышающими иммунитет, такими как клетчатка, калий и витамин С.

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Ингредиенты

1 средняя луковица фенхеля, нарезанная кружочками, листья отложить в сторону,

1 небольшой или средний кочан цветной капусты,

1 средняя головка чеснока,

1 средняя луковица, нарезанная,

4 стакана овощного бульона или воды,

2 чашки шпината,

оливковое масло.

Приготовление

Нагрейте духовку до 200 градусов. Перемешайте фенхель с оливковым маслом и посыпьте солью, выложите на противне. Сделайте то же самое с соцветиями цветной капусты, но на отдельном противне. Оберните головку чеснока в алюминиевую фольгу, предварительно смазав её маслом. Запекайте фенхель — 20-25 минут, цветную капусту — 30-35 минут и чеснок — 30 минут. Нагрейте немного оливкового масла в большой кастрюле на средне-сильном огне. Добавьте лук и щепотку соли. Тушите, затем добавьте бульон и доведите до кипения. Добавьте зажаренные овощи. Выдавите зубчики чеснока из кожицы прямо в кастрюлю. Готовим 5 минут и снимаем с огня. Добавьте шпинат. Дать остыть 5-10 минут. Пюрируйте погружным блендером.