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Вкусный и очень нежный крем-суп из запечённой цветной капусты, шпината и фенхеля: с ароматом дымка

Рецепт крем-супа из запечённой цветной капусты и фенхеля

1:37
Еда

Запечённые овощи придают этому супу пикантный дымный вкус. Кроме того, овощи, такие как чеснок, лук, шпинат и фенхель, богаты питательными веществами, повышающими иммунитет, такими как клетчатка, калий и витамин С.

Рецепт крем-супа из запечённой цветной капусты и фенхеля
Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 средняя луковица фенхеля, нарезанная кружочками, листья отложить в сторону,
  • 1 небольшой или средний кочан цветной капусты,
  • 1 средняя головка чеснока,
  • 1 средняя луковица, нарезанная,
  • 4 стакана овощного бульона или воды,
  • 2 чашки шпината,
  • оливковое масло.

Приготовление

  1. Нагрейте духовку до 200 градусов. Перемешайте фенхель с оливковым маслом и посыпьте солью, выложите на противне. Сделайте то же самое с соцветиями цветной капусты, но на отдельном противне.
  2. Оберните головку чеснока в алюминиевую фольгу, предварительно смазав её маслом.
  3. Запекайте фенхель — 20-25 минут, цветную капусту — 30-35 минут и чеснок — 30 минут.
  4. Нагрейте немного оливкового масла в большой кастрюле на средне-сильном огне. Добавьте лук и щепотку соли. Тушите, затем добавьте бульон и доведите до кипения. Добавьте зажаренные овощи. Выдавите зубчики чеснока из кожицы прямо в кастрюлю.
  5. Готовим 5 минут и снимаем с огня. Добавьте шпинат. Дать остыть 5-10 минут. Пюрируйте погружным блендером. 
КРЕМ-СУП ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ С КУРИЦЕЙ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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