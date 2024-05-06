Киркоров не дал победу Лорак в шоу "Маска" из-за страха коррупционных обвинений

В финале пятого сезона телешоу "Маска", Филипп Киркоров, один из судей, принял неожиданное решение не отдавать первое место Ани Лорак, которая выступала под маской Кота, а выбрал в качестве победителя Севиль Валиеву, выступавшую в маске Енота.
Киркоров объяснил свой выбор стремлением избежать обвинений в коррупции из-за дружеских отношений с Лорак, подчеркнув, что его решение было мотивировано желанием оставаться объективным.
На третьем месте оказалась Люся Чеботина, а четвертое заняли резиденты Comedy Club, скрывавшиеся под маской Змея Горыныча. В своем Instagram Киркоров также вызвал обсуждения среди поклонников из-за фотографии с неоднозначным предметом в штанах, что породило множество шуток и догадок о его содержимом.
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