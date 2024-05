Киркоров не дал победу Лорак в шоу "Маска" из-за страха коррупционных обвинений

Your browser does not support the audio element.

В финале пятого сезона телешоу "Маска", Филипп Киркоров, один из судей, принял неожиданное решение не отдавать первое место Ани Лорак, которая выступала под маской Кота, а выбрал в качестве победителя Севиль Валиеву, выступавшую в маске Енота.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by EugeneZelenko is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository