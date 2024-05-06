Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, для чего кошатникам сода
Свинина на сковороде с оливками и цукини: овощи в рецепте обогатят вкус блюда
Кофейная маска для лица: рецепт и преимущества для здоровой и сияющей кожи
Гонщик Ферстаппен заявил, что не уйдет из "Ред Булл"
Некоторые растения могут пострадать от обрезки
Воронины вернутся на экраны в спин-оффе "Костя-Вера", съемки которого уже начались
Менее 50% семей направили маткапитал на жилье в 2023
Ученые ответили, для чего кошкам шипы на языке
Археологии обнаружили крупнейшую в Европе коллекцию тканей 16-17 веков в Польше
Киркоров не дал победу Лорак в шоу "Маска" из-за страха коррупционных обвинений

Филипп Киркоров выбрал победителя в финале шоу "Маска", избегая обвинений в коррупции

0:53
Шоу-бизнес

В финале пятого сезона телешоу "Маска", Филипп Киркоров, один из судей, принял неожиданное решение не отдавать первое место Ани Лорак, которая выступала под маской Кота, а выбрал в качестве победителя Севиль Валиеву, выступавшую в маске Енота.

Филипп Киркоров выбрал победителя в финале шоу "Маска", избегая обвинений в коррупции
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by EugeneZelenko is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Киркоров объяснил свой выбор стремлением избежать обвинений в коррупции из-за дружеских отношений с Лорак, подчеркнув, что его решение было мотивировано желанием оставаться объективным.

На третьем месте оказалась Люся Чеботина, а четвертое заняли резиденты Comedy Club, скрывавшиеся под маской Змея Горыныча. В своем Instagram Киркоров также вызвал обсуждения среди поклонников из-за фотографии с неоднозначным предметом в штанах, что породило множество шуток и догадок о его содержимом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Для садоводов: как формировать шар из петунии?

Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.

Делимся советами любителям петунии
Сулейман неспроста назвал первую жену Махидевран: значение имени поняли только турки
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
У мужских кустов клубники урожая будет меньше, чем у женских
Какое тактическое ядерное оружие Россия приготовила для "партнёров" Дмитрий Плотников Старец Иона Одесский предсказал ход СВО и неизбежную войну России с Западом Любовь Степушова Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Лобио по упрощённому рецепту: готовится из консервированной фасоли
Лобио по упрощённому рецепту: готовится из консервированной фасоли
Последние материалы
Сбербанк теперь позволяет оплачивать по QR-коду в Турции
Эксперт рассказала, когда пострадавшему придется доплатить за ремонт по ОСАГО
Евросоюз может запретить партиям и аналитикам принимать финансирование от РФ
Крем-суп из шампиньонов: потрясающий сливочный вкус и густая текстура
Эффективный метод выращивания клубники
Стали известны претенденты на награду лучшему нападающему сезона в РПЛ
Раскрыта польза медитации для психического и физического здоровья
Забота о волосах во время беременности: простые советы для здоровых локонов
Дерматолог Филева пояснила, проявляется ли эффект кремов и биодобавок с коллагеном
Кирилл Сафонов показал дочь Анастасию, живущую в США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников