Археологи нашли историческое сокровище в Польше: огромная коллекция редчайших тканей и обуви XVI века

Археологи обнаружили на строительной площадке в Торуни, Польша, самую большую в Европе коллекцию одежды и обуви XVI-XVII веков.
Находки включают в себя целые туфли в восточном и западном стилях, части плиссированных платьев, украшения для декольте, шерстяные чулки, дорогие золотые и шелковые ткани.
Торунь, важный город Ганзейского союза, обладал доступом к лучшему сырью и был известен мастерством своих ремесленников. Раскопки показали разнообразие сохранённых предметов, от обуви рабочего класса до роскошной обуви для богатых, а также большие куски шелка, ранее найденные только в церковных склепах. Некоторые из находок, по качеству и материалам, оказались на удивление высокого уровня, что необычно для пригорода Торуни, сообщает Planet Today.
В коллекции также обнаружили множество шерстяных чулок в отличном состоянии, что предполагает, что место могло быть сапожной или текстильной мастерской.
Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.