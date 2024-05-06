Археологи нашли историческое сокровище в Польше: огромная коллекция редчайших тканей и обуви XVI века

Археологии обнаружили крупнейшую в Европе коллекцию тканей 16-17 веков в Польше

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи обнаружили на строительной площадке в Торуни, Польша, самую большую в Европе коллекцию одежды и обуви XVI-XVII веков.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

Находки включают в себя целые туфли в восточном и западном стилях, части плиссированных платьев, украшения для декольте, шерстяные чулки, дорогие золотые и шелковые ткани.

Торунь, важный город Ганзейского союза, обладал доступом к лучшему сырью и был известен мастерством своих ремесленников. Раскопки показали разнообразие сохранённых предметов, от обуви рабочего класса до роскошной обуви для богатых, а также большие куски шелка, ранее найденные только в церковных склепах. Некоторые из находок, по качеству и материалам, оказались на удивление высокого уровня, что необычно для пригорода Торуни, сообщает Planet Today.

В коллекции также обнаружили множество шерстяных чулок в отличном состоянии, что предполагает, что место могло быть сапожной или текстильной мастерской.