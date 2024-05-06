Евросоюз против России: Европа готовит новый пакет санкций. Что войдет в список запрета?

Европейский союз может ввести запрет для своих политических партий и аналитических центров на получение финансирования из России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По имеющейся информации, запрет планируется включить в новый пакет антироссийских санкций ЕС. В рамках этой инициативы политическим партиям и аналитическим центрам будет запрещено официально получать финансирование от России.
Кроме того, в новый пакет санкций против России может быть добавлен запрет на импорт российского гелия, усиление ограничений на экспорт марганцевой руды и других редкоземельных элементов, а также запрет на вход в европейские порты для судов, подозреваемых в сотрудничестве с Россией.
Европейский союз также намерен запретить вещание ряда российских СМИ в Европе, включая "Голос Европы", "Российскую газету", "Известия" и "РИА Новости".
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