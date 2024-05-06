Для чего кошкам шипы на языке: это самый настоящий кошачий инструмент

Ученые ответили, для чего кошкам шипы на языке

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Вы когда-нибудь обращали внимание на удивительный вид кошачьего языка?

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У кошек, как представителей семейства кошачьих, язык усеян мелкими крючковидными выступами, которые называются обращенными назад сосочками.

Эти структуры выполняют несколько жизненно важных функций для кошек.

Уход за шерстью

Главное предназначение этих выступов — поддержание чистоты шерсти. Язык кошек спроектирован таким образом, чтобы эффективно удалять шерсть, грязь и мусор.

Сосочки действуют подобно расческе, что позволяет животным поддерживать свою шерсть в чистоте, удалять паразитов и равномерно распределять естественные масла по шерсти, обеспечивая тем самым защиту и теплоизоляцию.

Питание

Сосочки на языке также играют важную роль в процессе питания, помогая кошкам эффективно отделять мясо от костей. В сочетании с острыми зубами, они позволяют животным легко рвать и проглатывать мясо.

Потребление воды

Язык кошек также приспособлен для питья воды. Выступы на языке создают абсорбирующий эффект, что позволяет кошкам быстро и эффективно утолять жажду. Сосочки удерживают небольшое количество воды во рту перед глотанием.

Восприятие вкуса

Кроме того, сосочки на языке содержат вкусовые рецепторы, помогающие кошкам различать вкусы, что важно для оценки качества и вкуса пищи или добычи.