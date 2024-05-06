Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, для чего кошатникам сода
Свинина на сковороде с оливками и цукини: овощи в рецепте обогатят вкус блюда
Кофейная маска для лица: рецепт и преимущества для здоровой и сияющей кожи
Гонщик Ферстаппен заявил, что не уйдет из "Ред Булл"
Некоторые растения могут пострадать от обрезки
Воронины вернутся на экраны в спин-оффе "Костя-Вера", съемки которого уже начались
Менее 50% семей направили маткапитал на жилье в 2023
Филипп Киркоров выбрал победителя в финале шоу "Маска", избегая обвинений в коррупции
Археологии обнаружили крупнейшую в Европе коллекцию тканей 16-17 веков в Польше
Для чего кошкам шипы на языке: это самый настоящий кошачий инструмент

Ученые ответили, для чего кошкам шипы на языке

1:31
Зоосфера » Кошки

Вы когда-нибудь обращали внимание на удивительный вид кошачьего языка?

Ученые ответили, для чего кошкам шипы на языке
Фото: commons.wikimedia.org by Izemeh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

У кошек, как представителей семейства кошачьих, язык усеян мелкими крючковидными выступами, которые называются обращенными назад сосочками.

Эти структуры выполняют несколько жизненно важных функций для кошек.

Уход за шерстью

Главное предназначение этих выступов — поддержание чистоты шерсти. Язык кошек спроектирован таким образом, чтобы эффективно удалять шерсть, грязь и мусор.

Сосочки действуют подобно расческе, что позволяет животным поддерживать свою шерсть в чистоте, удалять паразитов и равномерно распределять естественные масла по шерсти, обеспечивая тем самым защиту и теплоизоляцию.

Питание

Сосочки на языке также играют важную роль в процессе питания, помогая кошкам эффективно отделять мясо от костей. В сочетании с острыми зубами, они позволяют животным легко рвать и проглатывать мясо.

Потребление воды

Язык кошек также приспособлен для питья воды. Выступы на языке создают абсорбирующий эффект, что позволяет кошкам быстро и эффективно утолять жажду. Сосочки удерживают небольшое количество воды во рту перед глотанием.

Восприятие вкуса

Кроме того, сосочки на языке содержат вкусовые рецепторы, помогающие кошкам различать вкусы, что важно для оценки качества и вкуса пищи или добычи.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Для садоводов: как формировать шар из петунии?

Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.

Делимся советами любителям петунии
Сулейман неспроста назвал первую жену Махидевран: значение имени поняли только турки
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
У мужских кустов клубники урожая будет меньше, чем у женских
Какое тактическое ядерное оружие Россия приготовила для "партнёров" Дмитрий Плотников Старец Иона Одесский предсказал ход СВО и неизбежную войну России с Западом Любовь Степушова Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Лобио по упрощённому рецепту: готовится из консервированной фасоли
Лобио по упрощённому рецепту: готовится из консервированной фасоли
Последние материалы
Сбербанк теперь позволяет оплачивать по QR-коду в Турции
Эксперт рассказала, когда пострадавшему придется доплатить за ремонт по ОСАГО
Евросоюз может запретить партиям и аналитикам принимать финансирование от РФ
Крем-суп из шампиньонов: потрясающий сливочный вкус и густая текстура
Эффективный метод выращивания клубники
Стали известны претенденты на награду лучшему нападающему сезона в РПЛ
Раскрыта польза медитации для психического и физического здоровья
Забота о волосах во время беременности: простые советы для здоровых локонов
Дерматолог Филева пояснила, проявляется ли эффект кремов и биодобавок с коллагеном
Кирилл Сафонов показал дочь Анастасию, живущую в США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников