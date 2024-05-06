Эксперт Ольга Вяльшина из Роскачества объяснила условия доплаты по ОСАГО после ДТП и их законность

Специалист Роскачества Ольга Вяльшина пролила свет на обязательства пострадавших в аварии по ОСАГО и уточнила, что основной задачей этого страхования является возмещение убытков без дополнительных финансовых расходов для пострадавших.
Могут ли возникнуть случаи, когда требуется доплата по ОСАГО?
Доплаты могут быть предусмотрены законодательством, как указано в Федеральном законе № 40-ФЗ от 25.04.2002 года. Основные случаи, когда возможны доплаты:
Что делать, если стоимость ремонта выше страхового покрытия?
Если станция технического обслуживания оценивает ремонт дороже, чем покрывает страховка, она может запросить доплату. Впрочем, пострадавший имеет право отказаться от доплаты, при этом страховщик должен предложить денежную компенсацию вместо выполнения ремонта.
Что происходит, если денежной компенсации недостаточно для покрытия ремонта?
В таких случаях пострадавший вправе требовать возмещения у виновника ДТП, что может потребовать обращения в суд.
ОСАГО предполагает проведение ремонтных работ без дополнительных расходов для пострадавшего, хотя в определенных случаях могут возникнуть исключения. Оформление каско может помочь избежать дополнительных сложностей.
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