Скраб для душа с маслом ши своими руками: увлажнение и отшелушивание за один шаг

Увлажняющий скраб для душа с маслом ши: рецепт для сияющей кожи

Масло ши, известное своими питательными свойствами, в сочетании с отшелушивающими компонентами поможет удалить омертвевшие клетки кожи и одновременно увлажнить её. Хотите попробовать? Вот рецепт домашнего скраба от портала femina.in.

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Вам понадобятся

6 столовых ложек масла ши

15 столовых ложек органического кокосового масла

20 столовых ложек сахара

30 капель эфирного масла лаванды

6 капель эфирного масла ветивера

Метод приготовления

Поместите масло ши и кокосовое масло в миску и растопите их в микроволновой печи. Достаньте растопленные масла из микроволновки и тщательно перемешайте. Дайте смеси немного остыть, затем добавьте сахар и эфирные масла. Перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции и переложите в стеклянную банку для хранения.

Применение

Используйте три-четыре столовые ложки скраба во время принятия душа для отшелушивания кожи. Это средство также можно использовать как крем для бритья.

Попробуйте наш рецепт и насладитесь домашним спа-уходом, который подарит вам нежность и комфорт в любое время года.

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