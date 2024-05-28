Скраб для душа с маслом ши своими руками: увлажнение и отшелушивание за один шаг

Масло ши, известное своими питательными свойствами, в сочетании с отшелушивающими компонентами поможет удалить омертвевшие клетки кожи и одновременно увлажнить её. Хотите попробовать? Вот рецепт домашнего скраба от портала femina.in.
Используйте три-четыре столовые ложки скраба во время принятия душа для отшелушивания кожи. Это средство также можно использовать как крем для бритья.
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Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.