Скраб для душа с маслом ши своими руками: увлажнение и отшелушивание за один шаг

Масло ши, известное своими питательными свойствами, в сочетании с отшелушивающими компонентами поможет удалить омертвевшие клетки кожи и одновременно увлажнить её. Хотите попробовать? Вот рецепт домашнего скраба от портала femina.in.

Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication