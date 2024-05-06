В РПЛ назвали претендентов на награду лучшему нападающему сезона

Стали известны претенденты на награду лучшему нападающему сезона в РПЛ

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В Российской Премьер-Лиге объявили шорт-лист претендентов на получение награды лучшему нападающему текущего сезона.

Фото: Елена Галабаева

Среди них иностранцы: Джон Кордоба, который играет за "Краснодар", Мирлинд Даку, представляющий "Рубин", Бителло из московского "Динамо", Аббосбек Файзуллаев — нападающий ЦСКА и Матео Кассьерра из "Зенита".

Портал "Чемпионат" сообщает, что в список вошли российские игроки: Максим Глушенков, который играет за "Локомотив", Егор Голенков из "Ростова", из "Динамо" Константин Тюкавин, форвард ЦСКА Фёдор Чалов, а "Спартак" представляет Александр Соболев.