В РПЛ назвали претендентов на награду лучшему нападающему сезона

В Российской Премьер-Лиге объявили шорт-лист претендентов на получение награды лучшему нападающему текущего сезона.
Среди них иностранцы: Джон Кордоба, который играет за "Краснодар", Мирлинд Даку, представляющий "Рубин", Бителло из московского "Динамо", Аббосбек Файзуллаев — нападающий ЦСКА и Матео Кассьерра из "Зенита".
Портал "Чемпионат" сообщает, что в список вошли российские игроки: Максим Глушенков, который играет за "Локомотив", Егор Голенков из "Ростова", из "Динамо" Константин Тюкавин, форвард ЦСКА Фёдор Чалов, а "Спартак" представляет Александр Соболев.
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