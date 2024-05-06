Зарплатный бум: работники Daimler Truck заключили выгодный контракт на четыре года

Работники Daimler Truck одобрили новый трудовой договор с увеличением зарплаты на 25%

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Члены профсоюза United Auto Workers (UAW) проголосовали за ратификацию нового трудового контракта с компанией Daimler Truck, предусматривающего увеличение заработной платы на 25% на протяжении следующих четырех лет.

Фото: Wikipedia by Ottaviani Serge is licensed under CC BY-SA 4.0

Голосование показало поддержку соглашения 94,5% участников. Контракт затрагивает более 7300 часовых рабочих на шести предприятиях в южных штатах США, где традиционно низки уровни профсоюзной организации.

Сделка с немецким производителем грузовиков, который ранее был частью Mercedes, включает в себя долю от прибылей и корректировки стоимости жизни для работников, а также устранение различий в заработной плате между сотрудниками, занимающимися сборкой автобусов и тяжелых грузовиков.

Помимо этого, рабочие получат немедленное повышение заработной платы на 10%, а затем еще по 3% через шесть и двенадцать месяцев.