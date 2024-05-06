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Оплата через QR-коды в Турции: новая услуга Сбербанка для клиентов

Сбербанк теперь позволяет оплачивать по QR-коду в Турции

0:46
Туризм

Клиенты Сбербанка теперь имеют возможность оплачивать покупки и услуги в Турции, используя QR-коды через сервис "Платежи в Турции".

Сбербанк теперь позволяет оплачивать по QR-коду в Турции
Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

Эта опция реализуется через местную платёжную систему Metropol. Для совершения платежа покупатели должны уведомить продавца или официанта о намерении использовать Metropol QR, после чего отсканировать QR-код или ввести специальный цифровой код, активно применяемый в одежных магазинах. Оплата проходит через SberPay или онлайн-карту без комиссии.

По информации от Сбербанка, эта система оплаты доступна в 81 городе Турции, а места, где можно воспользоваться данной услугой, отмечены наклейками SberPay.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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