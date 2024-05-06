Оплата через QR-коды в Турции: новая услуга Сбербанка для клиентов

Клиенты Сбербанка теперь имеют возможность оплачивать покупки и услуги в Турции, используя QR-коды через сервис "Платежи в Турции".
Эта опция реализуется через местную платёжную систему Metropol. Для совершения платежа покупатели должны уведомить продавца или официанта о намерении использовать Metropol QR, после чего отсканировать QR-код или ввести специальный цифровой код, активно применяемый в одежных магазинах. Оплата проходит через SberPay или онлайн-карту без комиссии.
По информации от Сбербанка, эта система оплаты доступна в 81 городе Турции, а места, где можно воспользоваться данной услугой, отмечены наклейками SberPay.
Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.