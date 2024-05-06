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Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок

Эффективный метод выращивания клубники

2:25
Садоводство » Плодовые

Клубника — это одна из самых популярных ягодных культур, которая не только радует нас своим вкусом, но и является ценным источником витаминов и питательных веществ. Чтобы получить богатый урожай этой ягоды, необходимо правильно организовать процесс выращивания. Одним из эффективных методов является выращивание клубники по правилу четырёх грядок.

Эффективный метод выращивания клубники
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Что такое правило четырёх грядок и как оно поможет в выращивании клубники? Это простой и удобный способ организации грядок, который позволяет сэкономить место и повысить урожайность. Суть его заключается в том, что клубника выращивается на четырех грядках, которые чередуются между собой. Таким образом, каждый год клубника будет расти на новой грядке, а затем возвращаться на первую через три года.

Первая грядка предназначена для посадки молодых рассадных кустов клубники. Она должна быть подготовлена заранее: выровнена, прополота от сорняков и обогащена питательными веществами. Рассаду следует высаживать на расстоянии 30-40 см друг от друга, чтобы оставлять место для роста и развития кустов. После посадки рассады необходимо обильно полить и укрыть мульчей, чтобы сохранить влагу и защитить от сорняков.

Вторая грядка предназначена для сбора урожая. Когда клубника на первой грядке достигнет зрелости, ее можно собирать и убирать с грядки. После этого на ее место следует перенести рассаду с третьей грядки. Таким образом, на второй грядке будет расти второй год подряд, что позволит получить более обильный урожай.

Третья грядка предназначена для выращивания зеленой массы. Когда клубника будет собрана с первой грядки, рассаду следует перенести на третью грядку. Здесь она будет расти в течение года, образуя зеленую массу, которая будет использоваться для удобрения и подкормки других растений. После этого рассаду можно перенести на первую грядку, а на ее место посадить новую рассаду.

Четвертая грядка предназначена для отдыха и восстановления почвы. Когда клубника будет собрана с второй грядки, её следует перенести на четвертую грядку. Здесь она будет расти в течение года, пока другие грядки будут заняты, например, рассадой.

Метод 4 грядок
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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