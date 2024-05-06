Делайте это каждый день: вы получите огромную пользу для психического и физического здоровья

Раскрыта польза медитации для психического и физического здоровья

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как и йога, медитация позволяет сосредоточиться на собственных мыслях и настоящем моменте времени, а в долгосрочной перспективе — улучшить навыки концентрации внимания, мыслей и сознания, и при этом она не требует физической подготовки или тренировок и вполне может быть осуществима в привычной домашней обстановке.

Фото: Flickr by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В чем польза медитации

Медитация предотвращает старение мозга, а также улучшает память за счет увеличения толщины коры в гиппокампе во время практики. Серое вещество головного мозга также увеличивается, что приводит к большему количеству положительных эмоций, повышенному вниманию и более сильной эмоциональной устойчивости.

Медитация повышает уровень гормона ГАМК: он способствует спокойствию, помогает избавиться от тревоги, волнения, агрессии и гнева. Регулярная медитация повышает уровень гормона ГАМК в организме на 30%, тем самым являясь более эффективной, чем физическая активность.

Согласно недавнему исследованию нейробиологии, оценивающему влияние медитации на нервную систему, регулярная практика медитации может частично обратить вспять вредный дисбаланс в симпатической и парасимпатической системах.