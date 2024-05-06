Делайте это каждый день: вы получите огромную пользу для психического и физического здоровья

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Раскрыта польза медитации для психического и физического здоровья

1:18
Здоровье

Как и йога, медитация позволяет сосредоточиться на собственных мыслях и настоящем моменте времени, а в долгосрочной перспективе — улучшить навыки концентрации внимания, мыслей и сознания, и при этом она не требует физической подготовки или тренировок и вполне может быть осуществима в привычной домашней обстановке.

Раскрыта польза медитации для психического и физического здоровья
Фото: Flickr by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В чем польза медитации

Медитация предотвращает старение мозга, а также улучшает память за счет увеличения толщины коры в гиппокампе во время практики. Серое вещество головного мозга также увеличивается, что приводит к большему количеству положительных эмоций, повышенному вниманию и более сильной эмоциональной устойчивости.

Медитация повышает уровень гормона ГАМК: он способствует спокойствию, помогает избавиться от тревоги, волнения, агрессии и гнева. Регулярная медитация повышает уровень гормона ГАМК в организме на 30%, тем самым являясь более эффективной, чем физическая активность.

Согласно недавнему исследованию нейробиологии, оценивающему влияние медитации на нервную систему, регулярная практика медитации может частично обратить вспять вредный дисбаланс в симпатической и парасимпатической системах.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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