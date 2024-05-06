Правда о коллагене: что говорит эксперт о его эффективности в косметике и биодобавках

Дерматолог Филева пояснила, проявляется ли эффект кремов и биодобавок с коллагеном

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сегодня на рынке представлено множество омолаживающих кремов и биодобавок, обещающих идеальную кожу и избавление от морщин. Дерматолог Александра Филева из лаборатории "Гемотест" рассказала о возможности подобных средств продлить молодость кожи.

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Эксперт объяснила, что кожа начинает стареть после 25 лет, поскольку клетки организма медленнее восстанавливаются и обновляются. Однако продолжается выработка коллагена, гиалуроновой кислоты и эластина, которые поддерживают красоту и молодость кожи. Когда этот процесс замедляется, появляются первые признаки старения, такие как морщины.

Коллаген играет ключевую роль в сохранении прочности, упругости и гладкости кожи. Несмотря на обещания производителей косметики о поразительных результатах, научных доказательств эффективности коллагена в таком виде пока нет. Молекулы коллагена слишком велики, чтобы проникнуть в глубокие слои кожи, они остаются на поверхности и временно удерживают влагу, но не сглаживают морщины.

Биодобавки с коллагеном также не являются волшебными таблетками для борьбы с возрастными изменениями. Коллаген из них проходит сложный путь по организму, разлагаясь на аминокислоты в процессе пищеварения, и не имеет четкой цели в борьбе со старением кожи.

Для продления синтеза собственного коллагена в организме важно отказаться от вредных привычек, спать достаточно, правильно питаться и следить за уровнем витаминов и микроэлементов. Витамин С, медь, цинк и марганец, назначенные лечащим врачом, способствуют синтезу коллагена. Также необходимо использовать солнцезащитный крем, чтобы предотвратить разрушение собственного коллагена кожи под воздействием ультрафиолета, сообщают Вести Подмосковья.