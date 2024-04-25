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Необычный способ выращивания огурцов: даёт крепкую рассаду без вытягивания

Выращивание огурцов в опилках

1:17
Садоводство » Овощи

Этот метод выращивания огурцов из семян даёт коренастую и крепкую рассаду без вытягивания и с хорошо развитой корневой системой. Понадобятся опилки. Они должны быть мелкими. Если опилки крупные, их следует залить кипятком и тщательно размолоть вилкой, чтобы стали более мелкими. Затем слейте остатки воды, опилки должны быть влажными, но не застоявшимся.

Выращивание огурцов в опилках
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

После этого равномерно распределите семена огурцов по поверхности горячих опилок и засыпьте их ещё примерно на 1,5 см теми же мелкими опилками. Накройте контейнер крышкой или пакетом и поместите его в теплое место. Всходы огурцов появятся уже через 1-2 дня, так как семена были посеяны в горячие опилки.

Как только появятся всходы, удалите пакет и переместите контейнер в светлое место. Немного снизьте температуру, чтобы предотвратить вытягивание рассады. Через примерно неделю рассаду можно будет высаживать на постоянное место. Благодаря рыхлой структуре опилок корешки рассады не повреждаются, ростки не болеют, всходы вырастают с высокой вероятностью, а семена прорастают быстрее.

Посадка рассады огурцов в горячие опилки.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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