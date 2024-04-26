Спорт с псом: как укрепить здоровье и наладить связь с питомцем — эксперты рассказывают

Как питомец может помочь вам сбросить вес

2:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Любите проводить время со своим псом? Эксперты в области кинологии поделились советами, как можно совместить развлечения и пользу для здоровья, налаживая связь с вашим питомцем. Наши четвероногие друзья могут быть удивительно активными. Их неутомимое желание играть и бегать во время прогулок поражает. Откуда у них столько жизненной энергии?

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Возможно, пора взять пример с вашего пушистого спутника и вместе заняться спортивными активностями. Не сомневайтесь, даже небольшие изменения в уровне активности могут заметно улучшить ваше здоровье и самочувствие!

"Собака — это не только прекрасный компаньон, но и отличный тренер. Занимаясь спортом с вашим питомцем, вы не только весело проводите время и лучше узнаёте друг друга, но и укрепляете свой иммунитет, улучшая физическую форму. Даже обычные игры с мячом на прогулке могут укрепить вашу сердечно-сосудистую систему", — объясняет президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Но как выбрать подходящую активность?

Каникросс

Один из вариантов — совместные пробежки с питомцем. Воспользуйтесь поводком и подберите такую скорость, которая будет удобна обоим. Хотя профессиональный каникросс требует особых устройств и тренировок, начать можно с простых любительских забегов. Кто знает, возможно, это увлечение приведёт вас к новым высотам в ездовом спорте!

Аджилити

Этот вид спорта, где владелец проводит собаку через серию препятствий, уже завоевал популярность по всему миру. Направляя питомца и следуя за ним, вы активно тратите энергию, что способствует улучшению вашего физического состояния.

Дог-йога

Занятия дог-йогой способствуют сближению и укреплению связи между владельцем и питомцем. Эта практика укрепляет мышцы, улучшает кровообращение и разгружает позвоночник, а также положительно влияет на психическое состояние участников.

Дог-фрисби

Это отличный способ для активных и игривых собак. Занятия дог-фрисби помогут вам развить мышечную систему, а вашему питомцу — улучшить скорость реакции и координацию.

Эти активности — лишь часть того, что вы можете попробовать с вашим псом. Но помните, что главное в этих занятиях — возможность провести больше времени вместе с вашим четвероногим другом.