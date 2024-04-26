Спорт с псом: как укрепить здоровье и наладить связь с питомцем — эксперты рассказывают

Любите проводить время со своим псом? Эксперты в области кинологии поделились советами, как можно совместить развлечения и пользу для здоровья, налаживая связь с вашим питомцем. Наши четвероногие друзья могут быть удивительно активными. Их неутомимое желание играть и бегать во время прогулок поражает. Откуда у них столько жизненной энергии?
Возможно, пора взять пример с вашего пушистого спутника и вместе заняться спортивными активностями. Не сомневайтесь, даже небольшие изменения в уровне активности могут заметно улучшить ваше здоровье и самочувствие!
"Собака — это не только прекрасный компаньон, но и отличный тренер. Занимаясь спортом с вашим питомцем, вы не только весело проводите время и лучше узнаёте друг друга, но и укрепляете свой иммунитет, улучшая физическую форму. Даже обычные игры с мячом на прогулке могут укрепить вашу сердечно-сосудистую систему", — объясняет президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Но как выбрать подходящую активность?
Каникросс
Один из вариантов — совместные пробежки с питомцем. Воспользуйтесь поводком и подберите такую скорость, которая будет удобна обоим. Хотя профессиональный каникросс требует особых устройств и тренировок, начать можно с простых любительских забегов. Кто знает, возможно, это увлечение приведёт вас к новым высотам в ездовом спорте!
Аджилити
Этот вид спорта, где владелец проводит собаку через серию препятствий, уже завоевал популярность по всему миру. Направляя питомца и следуя за ним, вы активно тратите энергию, что способствует улучшению вашего физического состояния.
Дог-йога
Занятия дог-йогой способствуют сближению и укреплению связи между владельцем и питомцем. Эта практика укрепляет мышцы, улучшает кровообращение и разгружает позвоночник, а также положительно влияет на психическое состояние участников.
Дог-фрисби
Это отличный способ для активных и игривых собак. Занятия дог-фрисби помогут вам развить мышечную систему, а вашему питомцу — улучшить скорость реакции и координацию.
Эти активности — лишь часть того, что вы можете попробовать с вашим псом. Но помните, что главное в этих занятиях — возможность провести больше времени вместе с вашим четвероногим другом.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".