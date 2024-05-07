Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло

В интервью для "Тарантас Ньюс" автомеханик поделился информацией о признаках, по которым можно определить, что в двигатель автомобиля залили некачественное моторное масло.
Он упомянул, что признаки видны даже при исправном состоянии двигателя. В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается, что может привести к быстрому выходу из строя.
Эксперт отметил несколько методов для проверки качества масла: проверка консистенции масла на щупе, использование салфетки для оценки растекаемости и изменения цвета, а также наблюдение за угаром масла.
Признаки плохого качества включают быстрое потемнение масла после небольшого пробега, повышенную угарность и изменение консистенции, особенно зимой, что затрудняет запуск и работу двигателя.
Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.