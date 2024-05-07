Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло

Распознавание некачественного моторного масла: экспертные советы

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В интервью для "Тарантас Ньюс" автомеханик поделился информацией о признаках, по которым можно определить, что в двигатель автомобиля залили некачественное моторное масло.

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Он упомянул, что признаки видны даже при исправном состоянии двигателя. В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается, что может привести к быстрому выходу из строя.

Эксперт отметил несколько методов для проверки качества масла: проверка консистенции масла на щупе, использование салфетки для оценки растекаемости и изменения цвета, а также наблюдение за угаром масла.

Признаки плохого качества включают быстрое потемнение масла после небольшого пробега, повышенную угарность и изменение консистенции, особенно зимой, что затрудняет запуск и работу двигателя.