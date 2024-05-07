Израильская компания преобразует морскую воду в энергетический клад: новая технология под водой

Израильская компания BaroMar разработала инновационный метод хранения энергии с использованием сжатого воздуха под водой, что позволяет аккумулировать электричество от солнечных батарей для его использования в пасмурные дни и зимой.
Технология предусматривает использование бетонных и стальных резервуаров на глубине от 200 до 700 метров возле морского берега, куда в периоды избытка электроэнергии с помощью компрессоров закачивается воздух. Позже этот воздух поднимается на поверхность, вращает турбины и генерирует электричество с КПД около 70%, сообщает Ferra.
Технология обещает быть экономичнее традиционных методов благодаря простым и дешевым резервуарам и низким затратам на обслуживание. Сейчас идет разработка пилотного проекта на Кипре для оценки эффективности и надежности системы.
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