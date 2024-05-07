Израильская компания преобразует морскую воду в энергетический клад: новая технология под водой

Инженеры предложили хранить энергию солнца под водой

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Израильская компания BaroMar разработала инновационный метод хранения энергии с использованием сжатого воздуха под водой, что позволяет аккумулировать электричество от солнечных батарей для его использования в пасмурные дни и зимой.

Фото: unsplash.com by Thierry Meier is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Технология предусматривает использование бетонных и стальных резервуаров на глубине от 200 до 700 метров возле морского берега, куда в периоды избытка электроэнергии с помощью компрессоров закачивается воздух. Позже этот воздух поднимается на поверхность, вращает турбины и генерирует электричество с КПД около 70%, сообщает Ferra.

Технология обещает быть экономичнее традиционных методов благодаря простым и дешевым резервуарам и низким затратам на обслуживание. Сейчас идет разработка пилотного проекта на Кипре для оценки эффективности и надежности системы.