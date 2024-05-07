Более триллиона рублей на строительство колоний: россия расширяет пенитенциарную систему

Российские власти планируют инвестировать свыше триллиона рублей в дополнительное финансирование строительства новых исправительных учреждений.
Согласно сообщениям "Ведомостей", которые опираются на проект государственного постановления, первоначальные планы целевой программы предусматривали расходы в размере 105 миллиардов рублей. Программа включает в себя возведение гибридных колоний в 29 российских регионах, которые будут комбинировать различные режимы содержания, включая изолированные участки, тюремные блоки и следственные изоляторы. Помимо этого, планируется создание учреждений объединённого типа на новых территориях — в ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областях.
На данный момент, в 14 регионах страны еще не определены земельные участки для строительства. Хотя инвестиционные проекты в таких местах, как:
были признаны малоэффективными, эти территории включены в программу.
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