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Более триллиона рублей на строительство колоний: россия расширяет пенитенциарную систему

На строительство тюрем будет направлен еще триллион рублей

1:12
Недвижимость

Российские власти планируют инвестировать свыше триллиона рублей в дополнительное финансирование строительства новых исправительных учреждений.

На строительство тюрем будет направлен еще триллион рублей
Фото: flickr.com by Liam Quinn from Canada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Согласно сообщениям "Ведомостей", которые опираются на проект государственного постановления, первоначальные планы целевой программы предусматривали расходы в размере 105 миллиардов рублей. Программа включает в себя возведение гибридных колоний в 29 российских регионах, которые будут комбинировать различные режимы содержания, включая изолированные участки, тюремные блоки и следственные изоляторы. Помимо этого, планируется создание учреждений объединённого типа на новых территориях — в ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областях.

На данный момент, в 14 регионах страны еще не определены земельные участки для строительства. Хотя инвестиционные проекты в таких местах, как:

  • ЛДНР
  • Адыгея
  • Якутия
  • Краснодарский и Красноярский края
  • Архангельская
  • Курганская
  • Костромская
  • Тюменская
  • Херсонская
  • Ярославская области
  • и на Алтае

    были признаны малоэффективными, эти территории включены в программу.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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