Более триллиона рублей на строительство колоний: россия расширяет пенитенциарную систему

На строительство тюрем будет направлен еще триллион рублей

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Российские власти планируют инвестировать свыше триллиона рублей в дополнительное финансирование строительства новых исправительных учреждений.

Фото: flickr.com by Liam Quinn from Canada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Согласно сообщениям "Ведомостей", которые опираются на проект государственного постановления, первоначальные планы целевой программы предусматривали расходы в размере 105 миллиардов рублей. Программа включает в себя возведение гибридных колоний в 29 российских регионах, которые будут комбинировать различные режимы содержания, включая изолированные участки, тюремные блоки и следственные изоляторы. Помимо этого, планируется создание учреждений объединённого типа на новых территориях — в ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областях.

На данный момент, в 14 регионах страны еще не определены земельные участки для строительства. Хотя инвестиционные проекты в таких местах, как:

ЛДНР

Адыгея

Якутия

Краснодарский и Красноярский края

Архангельская

Курганская

Костромская

Тюменская

Херсонская

Ярославская области

и на Алтае были признаны малоэффективными, эти территории включены в программу.