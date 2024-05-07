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Трагедия в Мексике: тела трех пропавших туристов обнаружены в колодце

Туристы поехали отдыхать в Мексику и были найдены мертвыми в колодце

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Туризм

Трое туристов отправились на отдых в Мексику и были обнаружены мертвыми в колодце, как сообщает Sky News.

Туристы поехали отдыхать в Мексику и были найдены мертвыми в колодце
Фото: www.flickr.com by Randal Sheppard is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Австралийцы, братья Джейк и Каллум Робинсон, вместе с американцем Джеком Картером Роудом, поехали в Латинскую Америку, чтобы покорять волны на серфинге, но пропали без вести. В последний раз их видели около недели назад вблизи Энсенады, на севере страны, у границы с США.

По информации местной прокуратуры, нападение произошло, когда грабители заметили грузовик и палатки туристов. Преступники жестоко убили путешественников и скинули их тела в 15-метровый колодец. Полицейским потребовалось два часа, чтобы извлечь тела из колодца. В настоящее время за совершение этого преступления допрашивают трех подозреваемых мужчин.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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