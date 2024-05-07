Трагедия в Мексике: тела трех пропавших туристов обнаружены в колодце

Трое туристов отправились на отдых в Мексику и были обнаружены мертвыми в колодце, как сообщает Sky News.
Австралийцы, братья Джейк и Каллум Робинсон, вместе с американцем Джеком Картером Роудом, поехали в Латинскую Америку, чтобы покорять волны на серфинге, но пропали без вести. В последний раз их видели около недели назад вблизи Энсенады, на севере страны, у границы с США.
По информации местной прокуратуры, нападение произошло, когда грабители заметили грузовик и палатки туристов. Преступники жестоко убили путешественников и скинули их тела в 15-метровый колодец. Полицейским потребовалось два часа, чтобы извлечь тела из колодца. В настоящее время за совершение этого преступления допрашивают трех подозреваемых мужчин.
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