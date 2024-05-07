В Томской области планируют разрешить вопросы функционирования частных клиник в рамках системы ОМС

В Томске обсудят работу частных клиник по ОМС на экспертном совещании

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В Томской области планируется проведение расширенного экспертного совещания, на котором обсудят вопросы, связанные с деятельностью частных медицинских учреждений в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Информацию об этом предоставило РИА "Томск", ссылаясь на регионального бизнес-омбудсмена Игоря Браниште.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На заседании предстоит рассмотреть вопросы установления тарифов, определения квот и формирования региональной комиссии.

Ранее частные медицинские учреждения выразили недовольство по поводу низких тарифов и ограниченных квот на обслуживание пациентов, застрахованных по ОМС. Они также указали на отсутствие своих представителей в составе региональной комиссии, которая занимается распределением квот.

В результате данных проблем, в 2024 году одна из частных клиник в микрорайоне Северный Парк под Томском остановила прием пациентов по ОМС.