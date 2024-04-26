Запечённый редис с чесноком и тмином: полезный и ароматный гарнир, который очень легко приготовить

Запечённый редис с чесноком и тмином: оригинальный рецепт

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот оригинальный рецепт запечённого редиса с чесноком и тмином взят из кулинарной книги Дарры Голдштейн "За северным ветром: Россия в рецептах и знаниях".

Фото: pixabay.com by Hans Braxmeier is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

Полкило крупного красного редиса (около 24 шт.)

1 большой зубчик чеснока, измельчённый

2 столовые ложки несолёного сливочного масла

1 столовая ложка подсолнечного масла

1/2 чайной ложки тмина

1/2 чайной ложки соли

Чёрный перец по вкусу

Приготовление

Разогрейте духовку до 220 градусов. Разрежьте редис пополам, запекайте с маслом, солью и перцем около 20 минут. Растопите сливочное масло в небольшой сковороде на слабом огне. Добавьте чеснок и тмин, готовьте, помешивая, около 3 минут. Полейте запечённый редис душистым сливочным маслом и переложите в салатник.