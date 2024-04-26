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Запечённый редис с чесноком и тмином: полезный и ароматный гарнир, который очень легко приготовить

Запечённый редис с чесноком и тмином: оригинальный рецепт

0:58
Еда

Этот оригинальный рецепт запечённого редиса с чесноком и тмином взят из кулинарной книги Дарры Голдштейн "За северным ветром: Россия в рецептах и знаниях".

Запечённый редис с чесноком и тмином: оригинальный рецепт
Фото: pixabay.com by Hans Braxmeier is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • Полкило крупного красного редиса (около 24 шт.)
  • 1 большой зубчик чеснока, измельчённый
  • 2 столовые ложки несолёного сливочного масла
  • 1 столовая ложка подсолнечного масла
  • 1/2 чайной ложки тмина
  • 1/2 чайной ложки соли
  • Чёрный перец по вкусу

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов. Разрежьте редис пополам, запекайте с маслом, солью и перцем около 20 минут.
  2. Растопите сливочное масло в небольшой сковороде на слабом огне. Добавьте чеснок и тмин, готовьте, помешивая, около 3 минут.
  3. Полейте запечённый редис душистым сливочным маслом и переложите в салатник. 
Так РЕДИСКУ Вы в жизни НЕ готовили! Получается ТАК ВКУСНО и ПРОСТО!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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