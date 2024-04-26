Запечённый редис с чесноком и тмином: полезный и ароматный гарнир, который очень легко приготовить
Запечённый редис с чесноком и тмином: оригинальный рецепт
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Этот оригинальный рецепт запечённого редиса с чесноком и тмином взят из кулинарной книги Дарры Голдштейн "За северным ветром: Россия в рецептах и знаниях".
Фото: pixabay.com by Hans Braxmeier is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ингредиенты
- Полкило крупного красного редиса (около 24 шт.)
- 1 большой зубчик чеснока, измельчённый
- 2 столовые ложки несолёного сливочного масла
- 1 столовая ложка подсолнечного масла
- 1/2 чайной ложки тмина
- 1/2 чайной ложки соли
- Чёрный перец по вкусу
Приготовление
- Разогрейте духовку до 220 градусов. Разрежьте редис пополам, запекайте с маслом, солью и перцем около 20 минут.
- Растопите сливочное масло в небольшой сковороде на слабом огне. Добавьте чеснок и тмин, готовьте, помешивая, около 3 минут.
- Полейте запечённый редис душистым сливочным маслом и переложите в салатник.
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