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Эти породы станут вашим общительным другом: самые разговорчивые кошки

3 самых разговорчивых пород кошек

1:22
Зоосфера » Кошки

Эти мурлыкающие собеседники осваивают искусство диалога лучше некоторых людей, доказывая, что их репертуар не ограничивается простыми "мяу" и "мурр-мурр".

3 самых разговорчивых пород кошек
Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кто же эти обаятельные пушистики, способные заполучить дополнительный кусочек вкусняшки и звание лучшего переговорщика в доме?

Сиамская кошка — это не просто красотка с голубыми глазами, но и настоящий оперный певец в мире кошек. Если вы слышите, как кто-то ночью исполняет арию в ванной, скорее всего, это ваша сиамская кошка тренирует вокальные навыки.

Мейн-кун - это как мягкий медведь, который вдруг решил, что он кошка. Эти коты не только достойны играть роль лесных гигантов в сказках, но и обладают таким же большим сердцем, способным обогреть даже самые холодные ночи.

Бенгальская кошка — это не просто домашний питомец, это ваш личный мини-леопард, который не только добавит экзотики в интерьер, но и станет его ярчайшей "живой" деталью. Они не просто мяукают — они беседуют с вами. С бенгалами можно вести настоящие диалоги, если, конечно, вы владеете древним искусством кошачьего языка. Разговоры с бенгальской кошкой могут заставить вас забыть о том, что вы когда-либо разговаривали с людьми.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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