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Упражнение "медведь": что это и как оно поможет избавиться от висячего живота

Укрепление мышц живота с помощью "медвежьего" упражнения

1:28
Спорт

Довольно интересное упражнение для живота с красочным названием "медведь". Тренировка тела с помощью упражнения "медведь" поможет вам добиться атлетического живота.

КАК УБРАТЬ ВИСЯЧИЙ ЖИВОТ?

Одной из задач, которая решается, когда вы делаете данное упражнение является в укреплении мышц живота. Упражнения укрепляют мышцы живота.

Чтобы тренировать мышцы более эффективно, медленно вставайте и сразу возвращайтесь в исходное положение.

Как выполнять упражнение "медведь"

Встаньте на четыре точки опоры. Поставьте ладони под плечевыми суставами, а колени — под тазобедренными и положите стопы на пол. На вдохе расслабьте живот, вытянитесь макушкой вперед, а тазом назад, растягивая позвоночник. На выдохе подтяните живот, надавите стопами в пол и приподнимите колени на три⁠-⁠пять сантиметров. На вдохе медленно опуститесь и вернитесь в исходное положение.

Что дает данное упражнение?

Это упражнение тренирует мышцы живота: сгибает позвоночник и не дает ему выпрямляться. Статическая нагрузка стабилизирует работу мышц и улучшает контроль над телом. Мышцы живота также помогают вам сделать резкий выдох.
Эта способность важна не только для резких движений в спорте, но и в повседневной жизни. Сюда входит подъем тяжелых предметов, сумок из магазина.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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