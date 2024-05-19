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Урожай через 65 дней после появления всходов: этот сорт моркови даёт ровные и хрустящие плоды

Сорт моркови "Лагуна F1"

1:01
Садоводство » Овощи

"Лагуна F1" — это гибрид моркови с ранним сроком созревания из группы "Нантская", который можно собирать через 65-90 дней после появления всходов.

Сорт моркови "Лагуна F1"
Фото: commons.wikimedia.org by Tahir mq is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Основные особенности "Лагуны":

  • Растение образует полураскидистый куст, с мелкорассеченной листвой.
  • Морковь имеет веретеновидную форму с тупым кончиком и достигает длины 17-20 см, с ровной оранжевой поверхностью.
  • Мякоть моркови сочная и хрустящая, а вес корнеплодов колеблется от 80 до 140 г. Продуктивность составляет от 2.4 до 4 кг с 1 квадратного метра.
  • Этот гибрид выделяется однородностью и ровностью плодов.

"Лагуна" идеально подходит для выращивания в ранние сроки и для осенней посадки. Рекомендуется для употребления в свежем виде, хранения и выращивания для получения пучковой продукции.

Собираем урожай моркови! Обзор моркови Лагуна
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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