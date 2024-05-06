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Планка для начинающих: о чём необходимо помнить

Планка для новичков: на что обратить внимание начинающим спортсменам

1:25
Спорт

Если вы только начинаете практиковать планку, рекомендуется начать с удержания позиции в течение 30 секунд, напоминает "Лайфхакер.ру".

Планка для новичков: на что обратить внимание начинающим спортсменам
Фото: wikimedia.org by Jaykayfit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

В первый день выполняйте четыре подхода по 30 секунд, а затем каждый день постепенно увеличивайте время удержания на несколько секунд в каждом подходе.

Основные правила для правильного выполнения планки:

  1. Позиция планки должна быть такой, чтобы плечи были вровень с кистями рук (или локтями, если планка делается на предплечьях). Ноги должны быть прямыми, а поясница должна быть выровнена, без провисания.
  2. Поддерживайте активное напряжение всего тела, сжимая ягодицы и немного втягивая живот. Это поможет укрепить ядро и поддерживать правильную форму тела.
  3. Если вы замечаете, что начинаете расслабляться и таз у вас начинает "проваливаться" вниз, лучше отдохнуть в течение минуты и затем продолжить планку, исправив технику.

Выполняйте планку регулярно, постепенно увеличивая время удержания и количество подходов.

Но помните, что качество выполнения важнее количества времени. Сосредоточьтесь на правильной технике и слушайте свое тело. Планка — отличное упражнение для развития силы и стабильности. Будьте последовательны и терпеливы, и ваши результаты будут улучшаться со временем.

Планка для начинающих, уровень 1
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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