Как сэкономить на омывающей жидкости в автомобиле

Автоэксперт Кадаков: заменить незамерзайку летом можно дистиллированной водой

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Замена зимнего антифриза в омывателе на обычную воду из-под крана может привести к нежелательным последствиям. С течением времени, обычная вода может вызвать накопление отложений и забить системы очистки стекол и фар, как объяснил в интервью для радио Sputnik главный редактор журнала "За рулем", Максим Кадаков.

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Эксперт считает, что лучше использовать специализированные моющие средства для летнего периода, которые эффективнее справляются с устранением насекомых, пыли, пыльцы, древесной смолы и других загрязнений, которые обычная вода не может очистить.

Максим Кадаков отметил, что для замены зимней жидкости можно использовать дистиллированную воду, добавив в нее небольшое количество мягкого средства для мытья посуды, чтобы усилить чистящий эффект и избежать повреждения лакокрасочного покрытия и резиновых уплотнителей.

По словам Кадакова, добавление деликатных бытовых моющих средств, которые безопасны для кожи, также подходит для использования в автомобильных системах. Однако следует остерегаться использования слишком большого количества, чтобы избежать образования избыточной пены.

В типичный пятилитровый резервуар достаточно добавить всего несколько миллилитров.