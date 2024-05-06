Причиной негативных реакций организма на употребление кофе оказались генетические факторы

В Оксфорде был обнаружен ген, который регулирует переработку кофеина

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно исследованию, проведенному учеными из университета Оксфорд Брукс, реакция человеческого организма на кофеин определяется генетическими факторами.

Фото: unsplash.com by Афина Лам is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Для некоторых людей пробуждение без чашки эспрессо невозможно, в то время как другие могут испытывать дискомфорт и учащённый пульс после латте, несмотря на хорошее состояние сердца. Эти различия вызваны скоростью обработки кофеина печенью у человека и обусловлены геном CYP1A2. Люди, у которых отсутствует данный ген, могут испытывать ухудшение самочувствия и бессонницу после употребления кофеина.

По результатам исследований стало известно, что у приблизительно половины людей имеется две копии гена CYP1A2. Эти люди быстро и безопасно метаболизируют кофеин. У четверти населения обнаруживается только одна копия этого гена, что приводит к более длительному воздействию кофеина. Приблизительно у каждого десятого человека ген CYP1A2 отсутствует. Последствия употребления кофеина для них ощущаются значительно хуже, включая тахикардию, нервозность, нарушения сна и проблемы с ЖКТ.