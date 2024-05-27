Не видели в этом проблему: в Японии разгорелся скандал из-за серьёзных нарушений в страховых компаниях

Четыре крупные японские компании по страхованию имущества и страхованию от несчастных случаев — Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Sompo Japan Insurance Inc., Mitsui Sumitomo Insurance Co. и Aioi Nissay Dowa Insurance Co. — признали утечку персональных данных клиентов, сообщает деловое агентство Kyodo News.
Признание было получено на фоне разгоревшегося скандала, когда выяснилось, что страховщики допустили утечку имён клиентов, номеров страховых полисов, видов страхования, дат погашения и сумм страховых взносов к конкурентам компаний-клиентов при отправке электронных писем.
Страховщики рассказали, что поначалу не сочли это проблемой, поэтому ещё какое-то время продолжали такую практику. В четверг компании признали нарушения и пообещали улучшить меры безопасности.
Это уже не первое нарушение японских страховщиков. В декабре прошлого года финансовый надзорный орган страны предписал упомянутым компаниям улучшить коммерческую деятельность из-за сговора по поводу страховых взносов для корпоративных клиентов и правительственных учреждений. В январе Sompo Japan также получила предупреждение от Агентства финансовых услуг за поддержание деловых отношений с сетью по продаже подержанных автомобилей Bigmotor Co., несмотря на причастность последней к страховому мошенничеству.
Ранее Минфин РФ призвал Всероссийский союз страховщиков не гнаться за прибылью и быть более социально ориентированными.
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