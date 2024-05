Не видели в этом проблему: в Японии разгорелся скандал из-за серьёзных нарушений в страховых компаниях

Ведущие японские страховщики допустили утечку данных клиентов

Четыре крупные японские компании по страхованию имущества и страхованию от несчастных случаев — Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Sompo Japan Insurance Inc., Mitsui Sumitomo Insurance Co. и Aioi Nissay Dowa Insurance Co. — признали утечку персональных данных клиентов, сообщает деловое агентство Kyodo News.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Признание было получено на фоне разгоревшегося скандала, когда выяснилось, что страховщики допустили утечку имён клиентов, номеров страховых полисов, видов страхования, дат погашения и сумм страховых взносов к конкурентам компаний-клиентов при отправке электронных писем.

Страховщики рассказали, что поначалу не сочли это проблемой, поэтому ещё какое-то время продолжали такую практику. В четверг компании признали нарушения и пообещали улучшить меры безопасности.

Это уже не первое нарушение японских страховщиков. В декабре прошлого года финансовый надзорный орган страны предписал упомянутым компаниям улучшить коммерческую деятельность из-за сговора по поводу страховых взносов для корпоративных клиентов и правительственных учреждений. В январе Sompo Japan также получила предупреждение от Агентства финансовых услуг за поддержание деловых отношений с сетью по продаже подержанных автомобилей Bigmotor Co., несмотря на причастность последней к страховому мошенничеству.

