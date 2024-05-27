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"Не гонитесь за прибылью": Минфин посоветовал российским страховщикам быть "социально направленными"

Минфин призвал ВСС ориентироваться на интересы граждан

1:30
Страхование

Минфин России призвал Всероссийский союз страховщиков (ВСС) совершенствоваться и учитывать мнение региональных страховщиков и нетрадиционные каналы продаж, а также быть добросовестными и не гоняться за прибылью, сообщает Телеграм-канал "Страховой случай".

Минфин призвал ВСС ориентироваться на интересы граждан
Фото: freepik.com by Drazen Zigic is licensed under public domain

Ранее ВСС сосредоточивался на интересах крупных игроков, что было оправдано на этапе становления рынка, однако для качественного развития необходима высокая конкуренция, включая участие не только крупных, но и других типов игроков, отметил и. о. директора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

Министерство ожидает от союза усиления социальной направленности в деятельности страховщиков. Потери прибыли сегодня могут принести большие возможности завтра, в то время как чрезмерное стремление к сиюминутным интересам может оказаться последней победой компании, подчеркнул Яковлев.

"И именно от страховщиков зависит уровень доверия граждан и бизнеса к страхованию как инструменту защиты имущественных интересов в случае наступления непредви­денных неблагоприятных событий, в связи с чем от них требуется неискажение уста­новленных страховым законодательством требований и добросовестное предоставле­ние услуг гражданам", — подытожил он.

Ранее в России объявили о создании бесплатного сервиса для защиты компаний от хакеров.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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