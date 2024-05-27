"Не гонитесь за прибылью": Минфин посоветовал российским страховщикам быть "социально направленными"

Минфин призвал ВСС ориентироваться на интересы граждан

1:30 Your browser does not support the audio element. Страхование

Минфин России призвал Всероссийский союз страховщиков (ВСС) совершенствоваться и учитывать мнение региональных страховщиков и нетрадиционные каналы продаж, а также быть добросовестными и не гоняться за прибылью, сообщает Телеграм-канал "Страховой случай".

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Ранее ВСС сосредоточивался на интересах крупных игроков, что было оправдано на этапе становления рынка, однако для качественного развития необходима высокая конкуренция, включая участие не только крупных, но и других типов игроков, отметил и. о. директора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

Министерство ожидает от союза усиления социальной направленности в деятельности страховщиков. Потери прибыли сегодня могут принести большие возможности завтра, в то время как чрезмерное стремление к сиюминутным интересам может оказаться последней победой компании, подчеркнул Яковлев.

"И именно от страховщиков зависит уровень доверия граждан и бизнеса к страхованию как инструменту защиты имущественных интересов в случае наступления непредви­денных неблагоприятных событий, в связи с чем от них требуется неискажение уста­новленных страховым законодательством требований и добросовестное предоставле­ние услуг гражданам", — подытожил он.

Ранее в России объявили о создании бесплатного сервиса для защиты компаний от хакеров.