Как приучить котёнка к лотку за 3 дня: удивительный метод, который работает

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Как приучить котёнка к лотку: полезные советы

2:01
Зоосфера » Кошки

Поздравляем вас с новым пушистым другом! Приучение котёнка к лотку — один из первых и важных шагов в обучении вашего нового питомца. Представляем несколько полезных советов, которые помогут вам сделать этот процесс простым и эффективным.

Как приучить котёнка к лотку: полезные советы
Фото: flickr.com by MiNe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Первый шаг — выбрать правильное место для лотка. Выберите тихое место в вашем доме, где ваш котёнок будет чувствовать себя комфортно и безопасно. 

Выберите лоток подходящего размера с низкими бортиками, чтобы котёнку было легко входить. Если у вас несколько котов, рекомендуется иметь по одному лотку на каждого кота плюс один.

Подходите к процессу приучения с позитивным настроем. Похвала и поощрение играют важную роль. Используйте мягкий, успокаивающий голос, когда ваш котёнок садится в лоток или совершает нужные действия.

Когда вы только привезли котёнка домой, наблюдайте за его поведением. Котята часто могут проявлять признаки того, что им нужно пойти в туалет: царапают, копают или мяукают. По возможности, переносите их в лоток, когда вы видите такие признаки.

Держите лоток вашего котёнка всегда чистым. Котята могут не использовать грязный лоток. Регулярно убирайте отходы и моющим средством чистите лоток.

Если ваш котёнок ошибается и совершает несчастные случаи вне лотка, не кричите на него и не наказывайте. Это может вызвать стресс и ухудшить ситуацию. Просто тщательно очистите место и продолжайте обучение.

Если ваш котёнок продолжает игнорировать лоток, несмотря на все усилия, обратитесь к ветеринару. Иногда проблемы могут быть связаны с медицинскими причинами.

Важно помнить, что приучение котёнка к лотку требует терпения и последовательности. Не отчаивайтесь от неудач — продолжайте обучение с любовью и заботой.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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