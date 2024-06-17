Сдувшийся карманный узурпатор. Зеленский не смог получить поддержку стран Азии

Владимир Зеленский не смог получить поддержку стран Азии

Сингапурский саммит по безопасности (он проходил до конференции в Швейцарии) закончился провалом для бывшего президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Актёру, который пробрался в высшие эшелоны киевского режима, не удалось заручиться поддержкой лидеров Азиатского континента, пишет издание Bloomberg.

У этих государств был изначально скептицизм по отношению к визиту Зеленского. А обвинения с его стороны в адрес Китая серьёзно осложнили ситуацию.

А тем временем, в Интернете набирает популярность видео с трибун во время футбольной игры ЧЕ-2024 Румыния — Украина. Там фанаты румынской сборной во время матча кричали "Путин". Также они во время матча вывесили флаг ДНР.

Матч закончился со счётом 3:0 в пользу Румынии.