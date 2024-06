Сдувшийся карманный узурпатор. Зеленский не смог получить поддержку стран Азии

Сингапурский саммит по безопасности (он проходил до конференции в Швейцарии) закончился провалом для бывшего президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0