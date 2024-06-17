Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовим капучино с корицей и миндалём
Чистотел станет вашим союзником в борьбе с вредителями на даче
Верные друзья: самые преданные породы собак
Звезда "Дома-2" Катя Жужа высказалась о ссоре с певицей Анной Асти
Россиянам стало дороже ремонтировать коттеджи и дачи
Рассматриваем плюсы и минусы процедуры ламинирования бровей
Учёные заявили, что кошки помогают мужчинам
Булыкин считает, что сборная Украины может выйти из группы на Евро-2024
Почему в общественном транспорте Японии принято соблюдать тишину
Сдувшийся карманный узурпатор. Зеленский не смог получить поддержку стран Азии

Владимир Зеленский не смог получить поддержку стран Азии

Мир

Сингапурский саммит по безопасности (он проходил до конференции в Швейцарии) закончился провалом для бывшего президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский не смог получить поддержку стран Азии
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Актёру, который пробрался в высшие эшелоны киевского режима, не удалось заручиться поддержкой лидеров Азиатского континента, пишет издание Bloomberg.

У этих государств был изначально скептицизм по отношению к визиту Зеленского. А обвинения с его стороны в адрес Китая серьёзно осложнили ситуацию.

А тем временем, в Интернете набирает популярность видео с трибун во время футбольной игры ЧЕ-2024 Румыния — Украина. Там фанаты румынской сборной во время матча кричали "Путин". Также они во время матча вывесили флаг ДНР.

Матч закончился со счётом 3:0 в пользу Румынии.

ЧТО ТВОРИТСЯ! РУМЫНИЯ ВЫНЕСЛА УКРАИНУ!
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись

Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.

Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Подкормка огурцов желатином увеличит урожай
Огурцы станут крепышами: подкормите кусты по литру — урожай удивит обилием
Огурцов будет навалом: в июне внесите эту подкормку из простых ингредиентов — урожайность будет высокой
Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения
Кая Каллас может сменить на посту Жозепа Борреля Дмитрий Плотников Марк Твен был не прав: некролог тоже мог быть рекламой Сергей Лебедев РФ отблагодарит КНДР за последовательную поддержку по Крыму, Донбассу и Новороссии Любовь Степушова
Заряжаем цветы на бурное цветение: в июне подкормите эх этими удобрениями
Шаман взлетел над залом на премии МУЗ-ТВ и стал князем Владимиром в новой опере
Лопата будет острее бритвы: этот метод заточки инструмента применяют кузнецы
Лопата будет острее бритвы: этот метод заточки инструмента применяют кузнецы
Последние материалы
Россиянам стало дороже ремонтировать коттеджи и дачи
Звезда "Дома-2" Катя Жужа высказалась о ссоре с певицей Анной Асти
Рассматриваем плюсы и минусы процедуры ламинирования бровей
Учёные заявили, что кошки помогают мужчинам
Булыкин считает, что сборная Украины может выйти из группы на Евро-2024
Почему в общественном транспорте Японии принято соблюдать тишину
В ГАИ объяснили, зачем инспекторы включают мигалки при проверке документов
Ученые ищут точное место, где находится гора Синай из Библии
Сомнолог Калинкин: некачественный сон препятствует похудению
Маргарита Ленских заявила, что в России не хватает актёров-героев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников