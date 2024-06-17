Сингапурский саммит по безопасности (он проходил до конференции в Швейцарии) закончился провалом для бывшего президента Украины Владимира Зеленского.
Актёру, который пробрался в высшие эшелоны киевского режима, не удалось заручиться поддержкой лидеров Азиатского континента, пишет издание Bloomberg.
У этих государств был изначально скептицизм по отношению к визиту Зеленского. А обвинения с его стороны в адрес Китая серьёзно осложнили ситуацию.
А тем временем, в Интернете набирает популярность видео с трибун во время футбольной игры ЧЕ-2024 Румыния — Украина. Там фанаты румынской сборной во время матча кричали "Путин". Также они во время матча вывесили флаг ДНР.
Матч закончился со счётом 3:0 в пользу Румынии.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.