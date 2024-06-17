Как себя вести при нападении собаки: советы кинолога

Кинологи объяснили, как вести себя при нападении собаки

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Хотя закон требует от владельцев собак выгуливать их только в намордниках, риск нападения все равно существует.

Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Некоторые владельцы сознательно нарушают правила, несмотря на то, что знают о склонности своих питомцев к агрессии. Кроме того, нападение может произойти со стороны бездомных или сторожевых собак, если вы окажетесь рядом с их территорией.

Правила поведения при нападении:

Не убегайте. Это не фильм, и любая собака бегает быстрее человека. Бегством вы только пробудите у нее охотничий инстинкт и спровоцируете агрессию.

Не бойтесь. У собак отличный нюх, и они чувствуют страх. Держитесь уверенно и спокойно.

Примите правильную позу. Необходимо показать, что вы занимаете доминирующее положение. Расправьте плечи, выставьте ногу вперед и крикните на собаку громким уверенным голосом. Можете бросить в нее камень или палку.

При встрече с бешеным животным зовите на помощь. Любой укус может быть смертельно опасным.