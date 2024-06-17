В Европе, на аукционе, проведённом в Гааге, были проданы права на бренды водки "Московская" и "Столичная" для использования в странах Бенилюкса.
Об этом сообщает РИА Новости.
В понедельник в Гааге состоялся аукцион, на котором были проданы права на использование в странах Бенилюкса брендов алкоголя.
Права на водочные бренды "Московская" и "Столичная" были проданы за 1,6 миллиона евро.
Бенилюкс представляет собой межправительственную организацию, которая является политическим, экономическим и таможенным союзом в Западной Европе. В состав союза входят Бельгия, Нидерланды и Люксембург.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.