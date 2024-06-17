В Гааге проданы права на бренды водки "Московская" и "Столичная" для стран Бенилюкса

В Европе проданы права на бренды водки "Московская" и "Столичная"

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Европе, на аукционе, проведённом в Гааге, были проданы права на бренды водки "Московская" и "Столичная" для использования в странах Бенилюкса.

Фото: flickr.com by Энджи Гарретт is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник в Гааге состоялся аукцион, на котором были проданы права на использование в странах Бенилюкса брендов алкоголя.

Права на водочные бренды "Московская" и "Столичная" были проданы за 1,6 миллиона евро.

Бенилюкс представляет собой межправительственную организацию, которая является политическим, экономическим и таможенным союзом в Западной Европе. В состав союза входят Бельгия, Нидерланды и Люксембург.