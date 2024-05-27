НКЦКИ запускает бесплатный сервис для спасения российских компаний от хакеров

В России создадут бесплатный сервис по реагированию на кибератаки для компаний

1:43 Your browser does not support the audio element. Страхование

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) разрабатывает бесплатный сервис для российских компаний по реагированию на кибератаки, сообщил Управляющий директор Positive Technologies Алексей Новиков на Positive Hack Days Fest.

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"Мы, по аналогии с тем, как устроена помощь в здравоохранении, задумались над созданием такого же сервиса в области реагирования на компьютерные инциденты. Организация, которая столкнулась с инцидентом, сможет получить в бесплатном режиме содействие в проведении первичных мероприятий реагирования на киберинциденты", — сказал Новиков.

Он отметил, что сервис будет включать меры по локализации проникновения злоумышленников, ограничению их распространения и разработке плана дальнейших действий. В стране уже создан ряд инфраструктурных элементов, обеспечивающих устойчивость Рунета и противодействие вредоносным воздействиям, рассказал Новиков. По его словам, при появлении новой вредоносной кампании можно будет предвидеть аналогичные инциденты в сотнях российских организаций.

Новиков выразил готовность компании поддержать инициативу НКЦКИ.

"Потому что, с нашей точки зрения, зачастую значительно важнее отреагировать на инцидент, помочь компаниям его расследовать, а дальше компания будет самостоятельно решать, куда двигаться", — сказал он.

Директор по продуктовому развитию ГК "Солар" Владимир Бенгин рассказал, что их компания уже оказывает подобную поддержку и готова участвовать в проекте, сообщает ТАСС.

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