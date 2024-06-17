Вращение Земли под угрозой? Учёные обнаружили неожиданные изменения в ядре

Учёные заявили, что продолжительность суток на Земле увеличилась

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Южной Калифорнии выявили значительное замедление вращения внутреннего ядра Земли относительно её поверхности. Это изменение началось примерно в 2010 году и стало резким разворотом после десятилетий противоположной тенденции.

Фото: nasa.gov by NASA is licensed under Creative Commons CC0 License

Ключевую роль в обнаружении этого сдвига сыграл детальный анализ сейсмических данных от землетрясений и ядерных испытаний.

По данным портала SciTechDaily, причиной замедления является динамика жидкого внешнего ядра и гравитационное воздействие мантии Земли. Хотя влияние на общее вращение планеты незначительно, это замедление всё же привело к увеличению продолжительности суток на тысячные доли секунды.

Учёные предполагают, что твердое внутреннее ядро, находясь внутри жидкого внешнего ядра и удерживаемое гравитацией, может изменять своё вращение относительно поверхности Земли в течение лет или десятилетий. Эта гипотеза основывается на изменениях, зафиксированных в сейсмограммах от повторяющихся землетрясений и взрывов.

Внутреннее ядро имеет сложную структуру и играет важную роль в конвекционных процессах внешнего ядра, что, в свою очередь, влияет на магнитное поле Земли.

Выявленные различия в скоростях вращения указывают на необходимость разработки новых моделей для описания динамики взаимодействия между внутренним ядром, внешним ядром и мантией.