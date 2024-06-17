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Дмитрий Плотников
Парад русофобов. Кая Каллас сменит Борреля и уничтожит отношения с Россией?

Кая Каллас может сменить на посту Жозепа Борреля

3:44
Мир

Эстонский премьер-министр Кая Каллас может сменить испанца Жозепа Борреля на посту верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.

Кая Каллас может сменить на посту Жозепа Борреля
Фото: flickr.com by European Parliament from EU is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

А о том, деградируют ли полностью оношения России и Евросоюза, если на этот пост придёт отъявленная русофобка, или хуже, чем сейчас уже не будет, в беседе с корреспондентом Pravda. Ru рассказал политолог Семён Бойков.

"Если Кая Каллас станет главой Европейской дипломатии, я думаю, что её риторика как минимум ужесточится в несколько раз. Потому что премьер-министр Эстонии Кая Каллас известна своей антироссийской позицией. Я думаю, она во многом даже добивалась такого поста в Евросоюзе именно благодаря своей жесткой непримиримой позиции в отношении России. По-моему, даже Кая Каллас претендовала на пост генерального секретаря НАТО. Но,
по-моему, сейчас фаворитом остается глава уходящего правительства Нидерландов Марк Рютте.

Да, согласен с вами, что если её назначать, это будет таким сигналом о такой непримиримой позиции европейских институтов в отношении России, в том числе. Это не единственный фактор, но, в том числе, это будет именно сигналом России. И для нас это будет вызовом".

В реальности может что-то ухудшиться? Какие шаги могут
свидетельствовать о том, что всё ухудшилось, да и куда уже ухудшаться?

"Что касается конкретных шагов, то, во-первых, будет риторика ужесточена. Во-вторых, у главы евродипломатии есть полномочия определять повестку дня, в том числе, в рамках Еврокомиссии. Возможно, это повлияет также и на интенсивность введения санкций в отношении России. Вполне вероятно, что усилится работа в этом направлении. Понятно, что не Еврокомиссия вводит санкции, но Еврокомиссия может задавать этому тон, представлять больше инициатив и идей в отношении антироссийских санкций. Я думаю, Каллас на этом и могла бы сосредоточиться, если она будет назначена".

Досье

Кая Каллас родилась 18 июня 1977 года в столице Эстонии, городе Таллине. Её отец, Сийм Каллас, был видным политическим деятелем, причём, занимал высокие посты в Коммунистической партии Советского Союза и в независимой Эстонии, а также работал в Европейской комиссии. Мать, Кристи Каллас, была врачом.

Сама Кая получила образование в престижных учебных заведениях Эстонии, окончила Тартуский университет по специальности "юриспруденция". После выпуска она начала карьеру адвоката, специализирующегося на европейском и эстонском законодательстве в области конкуренции.

В 2010 году Кая присоединилась к Партии реформ Эстонии и вскоре стала одним из её лидеров. В 2011 году она была избрана в эстонский парламент, а в 2014 году баллотировалась в Европейский парламент. В Европейском парламенте Каллас активно участвовала в работе различных комитетов и делегаций.

С 2018 года Кая Каллас возглавляет Партию реформ Эстонии. В январе 2021 года она стала премьер-министром страны.

Кая владеет несколькими языками, включая эстонский, английский, русский, финский и французский. Она увлекается спортом, особенно любит кататься на лыжах, роликах и играть в гольф.

Россия "объявила в розыск" премьер-министра Эстонии Каю Каллас
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы кая каллас жозеп боррель
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