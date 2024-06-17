Родственница пациентки с ботулизмом рассказала о хронологии болезни

Одна из пациенток с ботулизмом изначально получила ошибочный диагноз невралгии

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жительница Москвы, чья близкая родственница была госпитализирована с диагнозом ботулизм, описала ход болезни. По её словам, пострадавшая подозревает, что источником инфекции стало готовое лобио, приобретённое в магазине "Перекрёсток". На следующий день после употребления продукта, молодая женщина почувствовала недомогание, у неё появилось двоение в глазах, и она обратилась к окулисту, который поставил диагноз невралгия, сообщает Газета.Ru.

"Платно ей сделали МРТ, сказали, что всё чисто. У неё тем временем усиливались симптомы, стала невнятной речь, два раза вызвали скорую — её не забрали", — поделилась москвичка.

Только после третьего визита в больницу, когда у пациентки начались проблемы с движением век и дыханием, её госпитализировали. Родственники рассматривают возможность подать жалобу на работников скорой помощи за неспособность своевременно оценить серьёзность состояния больной.