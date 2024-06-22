По словам россиян, с утренней зарядкой "всё сложно"

Опрос: лишь 5% населения России регулярно выполняют утреннюю зарядку

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно опросу, россияне в большинстве своём не предпочитают начинать день с зарядки, только 5% респондентов включили утренние физические упражнения в свою ежедневную рутину, сообщает Газета.Ru со ссылкой на DDX Fitness.

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Интересно, что 40% опрошенных предпочитают посещать тренажерный зал по утрам, поскольку не видят смысла в тренировках дома. Кроме того, 29% участников исследования утверждают, что им не нужна зарядка, поскольку их рабочий день предполагает высокую физическую активность. Ещё 13% респондентов признались, что они редко разминаются по утрам и не считают это своей привычкой.

Те, кто регулярно занимается зарядкой, тратят на неё от 15 минут до часа. Некоторые укладываются в 5 минут, выполняя основной комплекс упражнений. Большинство (81%) респондентов прорабатывают все группы мышц во время утренней зарядки, однако некоторые сосредотачиваются на конкретных зонах тела. Например, 3% начинают день с упражнений для пресса, 4% — для спины, а 3% — для ног.