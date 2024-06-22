Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как легко экономить при походе в магазин
Астрономы выяснили, что центра Вселенной не существует
Инфекционист Тимаков: при туляремии на коже пациентов образуются струпья и язвы
Врач Сухорукова: малышам до года разрешено съедать лишь четверть банана в пару дней
Экс-футболист Быстров о матче Румынии и Украины: "На Евро нельзя ходить пешком"
Александр Лымарев удивил съёмочную группу фильма "Роби" стойкостью перед морозом
В США страхового агента приговорили к 19 годам тюрьмы за обман пенсионеров
Врач Завадская: проблемы с ногтями провоцирует неправильная обувь
Ветеринары назвали болезни, которыми можно заразиться от домашних животных
По словам россиян, с утренней зарядкой "всё сложно"

Опрос: лишь 5% населения России регулярно выполняют утреннюю зарядку

1:10
Здоровье

Согласно опросу, россияне в большинстве своём не предпочитают начинать день с зарядки, только 5% респондентов включили утренние физические упражнения в свою ежедневную рутину, сообщает Газета.Ru со ссылкой на DDX Fitness.

Опрос: лишь 5% населения России регулярно выполняют утреннюю зарядку
Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Интересно, что 40% опрошенных предпочитают посещать тренажерный зал по утрам, поскольку не видят смысла в тренировках дома. Кроме того, 29% участников исследования утверждают, что им не нужна зарядка, поскольку их рабочий день предполагает высокую физическую активность. Ещё 13% респондентов признались, что они редко разминаются по утрам и не считают это своей привычкой.

Те, кто регулярно занимается зарядкой, тратят на неё от 15 минут до часа. Некоторые укладываются в 5 минут, выполняя основной комплекс упражнений. Большинство (81%) респондентов прорабатывают все группы мышц во время утренней зарядки, однако некоторые сосредотачиваются на конкретных зонах тела. Например, 3% начинают день с упражнений для пресса, 4% — для спины, а 3% — для ног.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Специалист Гаприндашвили Бесарион
Специализируется на диагностике заболеваний опорно-двигательного аппарата, обследовании пациентов с терапевтической и ревматологической патологиями, а также клинической патологией
Специалист Омельченко Евгений
Специализируется на проведении восстановления трудоспособности человека, используя различные методики, приемы воздействия физической культуры на организм человека
Обсудить
Популярное
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись

Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.

Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Подкормка огурцов желатином увеличит урожай
Огурцы станут крепышами: подкормите кусты по литру — урожай удивит обилием
Огурцов будет навалом: в июне внесите эту подкормку из простых ингредиентов — урожайность будет высокой
Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения
Кая Каллас может сменить на посту Жозепа Борреля Дмитрий Плотников Марк Твен был не прав: некролог тоже мог быть рекламой Сергей Лебедев РФ отблагодарит КНДР за последовательную поддержку по Крыму, Донбассу и Новороссии Любовь Степушова
Заряжаем цветы на бурное цветение: в июне подкормите эх этими удобрениями
Шаман взлетел над залом на премии МУЗ-ТВ и стал князем Владимиром в новой опере
Лопата будет острее бритвы: этот метод заточки инструмента применяют кузнецы
Лопата будет острее бритвы: этот метод заточки инструмента применяют кузнецы
Последние материалы
5 способов борьбы с мошками
На вторичном рынке России растёт количество автомобилей-"утопленников"
На "Битве экстрасенсов" выясняли причины возгорания домов под Новосибирском
Пляжи Анапы временно закрыты для купания
В Париже репетируют открытие Олимпиады-2024
По роману "Задача трёх тел" снимут фильм
Психолог Морозова: причина гаджет-зависимости у ребёнка — всегда в родителях
У совершившего жёсткую посадку в ЮНАО самолёта Utair не было авиакаско
Эксперт Савельева: лишние мысли о еде ведут к расстройствам пищевого поведения
Владимир Зеленский не смог получить поддержку стран Азии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников