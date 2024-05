Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы

Your browser does not support the audio element.

Несколько лет назад, во время очередной избирательной кампании в парламент Израиля, вся страна была обклеена рекламными плакатами, где на одном был запечатлён премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным, а на другом — он же с президентом США Дональдом Трампом. Рекламная надпись гласила: "Это другая лига!" То есть Нетаньяху демонстрировал своим избирателям, что он лидер международного класса, а не то, что его конкуренты.

Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States is licensed under public domain