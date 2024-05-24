Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы

4:05 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Несколько лет назад, во время очередной избирательной кампании в парламент Израиля, вся страна была обклеена рекламными плакатами, где на одном был запечатлён премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным, а на другом — он же с президентом США Дональдом Трампом. Рекламная надпись гласила: "Это другая лига!" То есть Нетаньяху демонстрировал своим избирателям, что он лидер международного класса, а не то, что его конкуренты.

Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States is licensed under public domain

Прошли годы и вот Нетаньяху так же, как и Дональд Трамп, находится под судом о коррупции, и ему так же, как и Владимиру Путину, международный суд в Гааге издал ордер на арест. Так что теперь в Израиле точно знают, что Нетаньяху в "высшей лиге" современной политики. При этом у него значительно меньше шансов, чем у Трампа и Путина, вылезти из своих пробоем.

К примеру, если тот же Дональд Трамп дойдёт до выборов и победит на них, то он просто сможет амнистировать себя. После окончания специальной военной операции России на Украине и подписания договора о мире на условиях России с президента Путина могут быть сняты все обвинения в связи со "вновь открывшимися" обстоятельствами. У Нетаньяху нет таких опций. Если он пойдёт на выборы в течение ближайшего года, то вообще проиграет всё и, скорее всего, окажется за решёткой в Израиле по своим коррупционными делам. Естественно, все те, кто займёт его место, постараются свалить все "негуманные действия" ЦАХАЛа во время боевых действий в секторе Газа на персональные решения Нетаньяху и с "удовольствием" отдадут его под международный суд.

К сожалению, проблема с международным ордером на арест премьер-министра Израиля — это не личная проблема Нетаньяху, а проблема всей страны и возможностей её армии вести боевые действия как в секторе Газа против ХАМАСа, так и на севере страны против "Хезболлы" из Ливана. В Израиле опасаются, что данное решение МУС может вызвать цепную реакцию.

Угроза подобных санкций нависнет над начальником генштаба и офицерами ЦАХАЛа,

усилится мотивация движения за бойкот и отзыв инвестиций из Израиля,

получат новый импульс многочисленные инициативы международных санкций против Израиля — включая эмбарго на поставки оружия.

Вот вам и игра в "высшей лиге"! Как Израиль будет выходить из этого положения — пока не ясно.

И в заключение…

Вызывает много сомнений сама "публичность" подачи иска, что не в правилах МУС. Тем более, ещё месяц назад, когда возникли разговоры об иске, Израиль официально пригласил прокурора МУС Карима Хана посетить с официальным визитом страну и разобраться на месте. На что последний согласился, и его ждали со дня на день. Но вдруг он отказался и выступил публично, не дожидаясь решения всех процедурных моментов иска. Возникает вопрос: а кто же продавил такое поспешное решение МУС?

Стоит отметить, что решение Карима Хана было принято по иску, поданном руководством Палестинской автономии. Но ПА не страна, хотя и вошла в МУС, и не имеет ни собственного бюджета, ни собственного имиджа ни в ООН, ни в арабском мире, а о коррумпированности его руководства ходят легенды по всему миру.

Не секрет, что когда рассматривался иск против президента России Владимира Путина решение продавили американцы, не признающие при этом законность самого МУС. Так кто же продавил решение против Израиля —

США,

ЕС,

Иран,

арабские страны?

Или неужели прокурор МУС захотел попасть в историю как самый "справедливый" и лично принял подобное решение? Понимая, как работают все структуры ООН и ЕС, слабо в это верится. Но подождём развития событий!

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