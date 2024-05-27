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Китайцы советуют Крым: поезд "Таврия Экспресс" из Москвы в Симферополь за 27 часов 25 минут

Китайцев начали рекламировать поездки в Крым

0:43
Туризм

Утверждается, что маршрут "Таврия Экспресс" является самым быстрым, с самой разнообразной кухней и лучшим постельным бельем, сообщает argumenti. ru.

Китайцев начали рекламировать поездки в Крым
Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Поезд "Таврия Экспресс" открыл летний сезон в Крыму, отправившись из Москвы 26 мая. Через 27 часов 25 минут поезд прибыл в Симферополь, высадив пассажиров.

К промо-сообщениям прикреплено фото, на котором двое китайцев держат фирменную табличку поезда, аналогичную тем, что размещены внутри состава. У них также в руках провода от зарядок для телефонов. Значение цифры "5" на табличке не объясняется.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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