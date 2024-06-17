Почему в японском общественном транспорте принято соблюдать тишину: культурные традиции и правила этикета

В Японии соблюдение тишины в общественном транспорте является одной из неписаных норм, глубоко укоренившихся в культуре страны. Эта традиция основана на нескольких ключевых принципах японского общества.
Уважение к окружающим и забота об их комфорте занимают важное место в японской культуре. Громкие разговоры или шумное поведение в переполненных вагонах метро, поездах или автобусах считаются невежливыми, так как могут мешать другим пассажирам.
Нарушение тишины в общественном транспорте может вызвать неодобрение со стороны окружающих, выраженное через косые взгляды или даже замечания.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.