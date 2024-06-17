Почему в японском общественном транспорте принято соблюдать тишину: культурные традиции и правила этикета

Почему в общественном транспорте Японии принято соблюдать тишину

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Японии соблюдение тишины в общественном транспорте является одной из неписаных норм, глубоко укоренившихся в культуре страны. Эта традиция основана на нескольких ключевых принципах японского общества.

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Уважение к окружающим и забота об их комфорте занимают важное место в японской культуре. Громкие разговоры или шумное поведение в переполненных вагонах метро, поездах или автобусах считаются невежливыми, так как могут мешать другим пассажирам.

Нарушение тишины в общественном транспорте может вызвать неодобрение со стороны окружающих, выраженное через косые взгляды или даже замечания.