Телеведущая Катя Жужа впервые рассказала о ссоре с певицей Анной Асти

Участница шоу "Дом-2" Катя Жужа подтвердила, что между ней и певицей Анной Асти пробежала чёрная кошка. Подруги перестали общаться.
Катя Жужа тесно общалось с певицей Анной Асти. Она посещала дни рождения звезды, однако подруги рассорились. Трещина в отношениях произошла между ними, когда Анна Асти покинула музыкальный проект Artik & Asti.
Что именно произошло между подругами неизвестно, но Катя Жужа не теряет надежды наладить отношения с певицей, с которой они раньше были близки.
"Это моя больная тема. Для меня этот человек был одним из самых близких. Надеюсь, судьба нас когда-нибудь сведёт и мы сможем поговорить", — объяснила Жужа подписчикам в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что певица Анна Асти купила элитную недвижимость за 45 миллионов рублей.
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