Телеведущая Катя Жужа впервые рассказала о ссоре с певицей Анной Асти

Звезда "Дома-2" Катя Жужа высказалась о ссоре с певицей Анной Асти

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Участница шоу "Дом-2" Катя Жужа подтвердила, что между ней и певицей Анной Асти пробежала чёрная кошка. Подруги перестали общаться.

Фото: https://vk.com/annaastivk by ВК-аккаунт Анны Асти is licensed under public doman

Катя Жужа тесно общалось с певицей Анной Асти. Она посещала дни рождения звезды, однако подруги рассорились. Трещина в отношениях произошла между ними, когда Анна Асти покинула музыкальный проект Artik & Asti.

Что именно произошло между подругами неизвестно, но Катя Жужа не теряет надежды наладить отношения с певицей, с которой они раньше были близки.

"Это моя больная тема. Для меня этот человек был одним из самых близких. Надеюсь, судьба нас когда-нибудь сведёт и мы сможем поговорить", — объяснила Жужа подписчикам в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что певица Анна Асти купила элитную недвижимость за 45 миллионов рублей.