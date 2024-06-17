Телеведущая Катя Жужа впервые рассказала о ссоре с певицей Анной Асти

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Звезда "Дома-2" Катя Жужа высказалась о ссоре с певицей Анной Асти

0:57
Шоу-бизнес

Участница шоу "Дом-2" Катя Жужа подтвердила, что между ней и певицей Анной Асти пробежала чёрная кошка. Подруги перестали общаться.

Звезда "Дома-2" Катя Жужа высказалась о ссоре с певицей Анной Асти
Фото: https://vk.com/annaastivk by ВК-аккаунт Анны Асти is licensed under public doman

Катя Жужа тесно общалось с певицей Анной Асти. Она посещала дни рождения звезды, однако подруги рассорились. Трещина в отношениях произошла между ними, когда Анна Асти покинула музыкальный проект Artik & Asti.

Что именно произошло между подругами неизвестно, но Катя Жужа не теряет надежды наладить отношения с певицей, с которой они раньше были близки. 

"Это моя больная тема. Для меня этот человек был одним из самых близких. Надеюсь, судьба нас когда-нибудь сведёт и мы сможем поговорить", — объяснила Жужа подписчикам в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что певица Анна Асти купила элитную недвижимость за 45 миллионов рублей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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