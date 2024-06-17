Капучино с корицей и миндалём: ароматный и вкусный напиток

У вас есть шанс приготовить себе самый вкусный кофе по этому рецепту — капучино с корицей и миндалем. Этот напиток готовится из миндального молока и эспрессо с добавлением мускатного ореха и корицы. К тому же на приготовление этого кофе уходит минимум времени. Итак, как насчет того, чтобы попробовать уже сегодня?
Возьмите порцию эспрессо и смешайте его с горячей водой, наполните кружку наполовину. Вспеньте миндальное молоко и налейте в кофейную кружку. Добавьте щепотку корицы и совсем немного мускатного ореха.
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