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Капучино с корицей и миндалём: ароматный и вкусный напиток

Готовим капучино с корицей и миндалём

0:53
Еда

У вас есть шанс приготовить себе самый вкусный кофе по этому рецепту — капучино с корицей и миндалем. Этот напиток готовится из миндального молока и эспрессо с добавлением мускатного ореха и корицы. К тому же на приготовление этого кофе уходит минимум времени. Итак, как насчет того, чтобы попробовать уже сегодня?

Готовим капучино с корицей и миндалём
Фото: commons.wikimedia.org by David Andersen davidoa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 30 г кофе эспрессо
  • Палочка корицы
  • Сахар по необходимости
  • 150 мл миндального молока
  • 1 щепотка порошка мускатного ореха
  • 60 мл воды

Приготовление

Возьмите порцию эспрессо и смешайте его с горячей водой, наполните кружку наполовину. Вспеньте миндальное молоко и налейте в кофейную кружку. Добавьте щепотку корицы и совсем немного мускатного ореха.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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