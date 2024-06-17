Капучино с корицей и миндалём: ароматный и вкусный напиток

Готовим капучино с корицей и миндалём

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

У вас есть шанс приготовить себе самый вкусный кофе по этому рецепту — капучино с корицей и миндалем. Этот напиток готовится из миндального молока и эспрессо с добавлением мускатного ореха и корицы. К тому же на приготовление этого кофе уходит минимум времени. Итак, как насчет того, чтобы попробовать уже сегодня?

Фото: commons.wikimedia.org by David Andersen davidoa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

30 г кофе эспрессо

Палочка корицы

Сахар по необходимости

150 мл миндального молока

1 щепотка порошка мускатного ореха

60 мл воды

Приготовление

Возьмите порцию эспрессо и смешайте его с горячей водой, наполните кружку наполовину. Вспеньте миндальное молоко и налейте в кофейную кружку. Добавьте щепотку корицы и совсем немного мускатного ореха.