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Кошки продлевают жизнь мужчинам: заявление учёных

Учёные заявили, что кошки помогают мужчинам

1:08
Зоосфера » Кошки

Эксперты уверены, что кошки способны продлить жизнь своим владельцам, особенно мужчинам.

Учёные заявили, что кошки помогают мужчинам
Фото: Wikipedia by stefan_fotos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Учёные из Эдинбурга провели исследование, в котором участвовало более 10 тысяч добровольцев в возрасте от 40 до 85 лет.

В результате было установлено, что наличие кота в доме благотворно влияет на здоровье мужчин.

Исследователи отметили, что владельцы кошек на 18-20 % реже страдают от инфарктов и инсультов по сравнению с теми, кто не держит дома питомцев.

Кроме того, оказалось, что простое поглаживание кошки способствует снижению артериального давления и уменьшает психологическое напряжение за счёт снятия статического электричества. Как известно, когда человек избавляется от напряжения, его сосуды расслабляются, что защищает от неожиданных спазмов.

Кошачье мурлыканье, звуковые колебания которого варьируются от 20 до 50 Герц, положительно влияет на центральную нервную систему и стимулирует выброс серотонина, гормона радости.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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