Кошки продлевают жизнь мужчинам: заявление учёных

Эксперты уверены, что кошки способны продлить жизнь своим владельцам, особенно мужчинам.
Учёные из Эдинбурга провели исследование, в котором участвовало более 10 тысяч добровольцев в возрасте от 40 до 85 лет.
В результате было установлено, что наличие кота в доме благотворно влияет на здоровье мужчин.
Исследователи отметили, что владельцы кошек на 18-20 % реже страдают от инфарктов и инсультов по сравнению с теми, кто не держит дома питомцев.
Кроме того, оказалось, что простое поглаживание кошки способствует снижению артериального давления и уменьшает психологическое напряжение за счёт снятия статического электричества. Как известно, когда человек избавляется от напряжения, его сосуды расслабляются, что защищает от неожиданных спазмов.
Кошачье мурлыканье, звуковые колебания которого варьируются от 20 до 50 Герц, положительно влияет на центральную нервную систему и стимулирует выброс серотонина, гормона радости.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.