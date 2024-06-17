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ГИБДД раскрывает тайны: когда и почему включаются спецсигналы при остановке

В ГАИ объяснили, зачем инспекторы включают мигалки при проверке документов

1:25
Авто

Многие водители замечали, что одни патрульные автомобили подъезжают с включёнными мигалками для проверки документов, а другие — без них. Иногда полицейские оставляют машину на островке безопасности с включёнными спецсигналами, даже если находятся внутри.

В ГАИ объяснили, зачем инспекторы включают мигалки при проверке документов
Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru объяснил, почему инспекторы включают световые спецсигналы при проверке документов.

Административный регламент ГИБДД подробно описывает все аспекты работы сотрудников Госавтоинспекции, включая их действия на дороге. В пункте 88 регламента указано, что инспекторы имеют право останавливать транспортные средства только в тех местах, где это разрешено Правилами дорожного движения.

Таким образом, на участках дорог, обозначенных знаками, запрещающими остановку и стоянку, сотрудники ГИБДД не могут просто так останавливать транспорт для проверки документов.

Однако в регламенте есть исключение: "За исключением случаев, когда место остановки патрульного автомобиля обозначено включёнными специальными световыми сигналами или другими средствами регулирования и организации дорожного движения".

Это означает, что, включив "мигалку" (или расставив вокруг неё пластиковые конусы), полиция может останавливать транспортные средства практически в любом месте и в любое время.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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