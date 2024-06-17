ГИБДД раскрывает тайны: когда и почему включаются спецсигналы при остановке

Многие водители замечали, что одни патрульные автомобили подъезжают с включёнными мигалками для проверки документов, а другие — без них. Иногда полицейские оставляют машину на островке безопасности с включёнными спецсигналами, даже если находятся внутри.
Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru объяснил, почему инспекторы включают световые спецсигналы при проверке документов.
Административный регламент ГИБДД подробно описывает все аспекты работы сотрудников Госавтоинспекции, включая их действия на дороге. В пункте 88 регламента указано, что инспекторы имеют право останавливать транспортные средства только в тех местах, где это разрешено Правилами дорожного движения.
Таким образом, на участках дорог, обозначенных знаками, запрещающими остановку и стоянку, сотрудники ГИБДД не могут просто так останавливать транспорт для проверки документов.
Однако в регламенте есть исключение: "За исключением случаев, когда место остановки патрульного автомобиля обозначено включёнными специальными световыми сигналами или другими средствами регулирования и организации дорожного движения".
Это означает, что, включив "мигалку" (или расставив вокруг неё пластиковые конусы), полиция может останавливать транспортные средства практически в любом месте и в любое время.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.