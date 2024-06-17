Сомнолог объяснил, как недостаток качественного сна может препятствовать процессу похудения

Нарушения сна могут приводить к снижению выработки соматотропного гормона, ответственного за расщепление жира в организме, заявил в эфире радио Sputnik Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова. Этот гормон, вырабатываемый во время глубокого сна, также способствует росту мышц.
Однако избыточный вес сам по себе ухудшает качество сна, вызывая проблемы с дыханием, такие как храп и апноэ. Плохой сон также снижает уровень нейропептида орексина, влияющего на массу тела.
В результате человек ощущает разбитость, головные боли, трудности с концентрацией. Это снижает физическую активность и способствует набору веса, в сочетании с изменениями пищевого поведения, вызванными недосыпом.
"Часто появляется тяга к углеводной пище — и, соответственно, человек быстрее начинает набирать вес. То есть меняется именно чувствительность ко многим пищевым продуктам. Зачастую человек начинает использовать содержащие кофеин и сладкие напитки, чтобы как-то активизироваться и поддерживать себя в тонусе. Но это ещё больше усугубляет проблему", — предостерёг Александр Калинкин.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.