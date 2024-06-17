Сомнолог объяснил, как недостаток качественного сна может препятствовать процессу похудения

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Сомнолог Калинкин: некачественный сон препятствует похудению

1:17
Здоровье

Нарушения сна могут приводить к снижению выработки соматотропного гормона, ответственного за расщепление жира в организме, заявил в эфире радио Sputnik Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова. Этот гормон, вырабатываемый во время глубокого сна, также способствует росту мышц.

Сомнолог Калинкин: некачественный сон препятствует похудению
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Однако избыточный вес сам по себе ухудшает качество сна, вызывая проблемы с дыханием, такие как храп и апноэ. Плохой сон также снижает уровень нейропептида орексина, влияющего на массу тела.

В результате человек ощущает разбитость, головные боли, трудности с концентрацией. Это снижает физическую активность и способствует набору веса, в сочетании с изменениями пищевого поведения, вызванными недосыпом.

"Часто появляется тяга к углеводной пище — и, соответственно, человек быстрее начинает набирать вес. То есть меняется именно чувствительность ко многим пищевым продуктам. Зачастую человек начинает использовать содержащие кофеин и сладкие напитки, чтобы как-то активизироваться и поддерживать себя в тонусе. Но это ещё больше усугубляет проблему", — предостерёг Александр Калинкин.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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